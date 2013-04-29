دانش آموزان البرز سوار بر موج خلاقیت/ برترین های طرح جابر ابن حیان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره و نمایشگاه استانی جابر ابن حیان همزمان با سراسر کشور ظهر امروز به منظور شناخت مهارت های پایه علوم دانش آموزان مناطق 8 گانه آموزش و پرورش استان البرز با حضور اکبر حلیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، زهره حسینی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان و جمعی دیگر از مسئولین استانی، معلمان و دانش آموزان برتر در هنرستان آیت‌الله خامنه‌ای کرج برگزار شد.

15 هزار دانش آموز آثار خود را شامل نمایش علمی، طراحی و ساخت پایه ششم ابتدایی، دستگاه مدل، تحقیق و مقالات و آزمایش در قالب 110 پروژه که 108 پروژه آن در قالب گروهی بوده و به مرحله استانی راه یافته است ارائه دادند.

آثار این دانش آموزان از دی ماه سال گذشته در قالب مراحل آموزشگاهی، منطقه ای و استانی مورد بررسی قرار گرفته است و مرحله کشوری این جشنواره با معرفی آثار برگزیده تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

در پایان جشنواره و نمایشگاه مرحله استانی جابر ابن حیان از 16 نفر از دانش آموزان مناطق 8 گانه آموزش و پرورش استان البرز تقدیر و به آنها جوایزی اهدا شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در این جشنواره و نمایشگاه ضمن تبریک آستانه میلاد حضرت فاطمه(س)، ولادت امام خمینی(ره) و گرامیداشت علامه مرتضی مطهری، گفت: بعد از گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب با تلاش های وزیر آموزش و پرورش و نگاهی عمیق و ژرف همراه با حس مسئولیت پذیری در تعلیم و تربیت دانش آموزان تغییر و دگرگونی مثبتی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با تدابیر وزیر کتب درسی تغییر کرد و معلمان زیادی به استخدام مدارس درآمدند که در این راستا برای افزایش سطح تعلیم و تربیت دانش آموزان نگاهی عملیاتی و اجرایی صورت گرفته که امیدواریم با کوشش دانش آموزان، اولیا و مربیان این اهداف محقق شود.

رقابت علمی دانش آموزان مدارس 8 گانه استان

زهره حسینی در ادامه جشنواره و نمایشگاه جابر ابن حیان افزود: این جشنواره رقابت علمی بین دانش آموزان مدارس 8 گانه استان دارد که در آن دانش آموزان پروژه ها و مقاله های علمی خود را در سطوح مختلف به اجرا می گذارند و از میان آنها تعدادی دانش آموز منتخب می شوند.

نه اختراع می خواهیم نه تجملات

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان البرز برگزاری این جشنواره را پل ارتباطی میان دانش‌آموز و معلم عنوان کرد و اظهار داشت: در این طرح به دنبال کشف، اختراع و تجملات نیستیم و تنها هدفمان کسب مهارت های پایه علوم دانش آموزان است زیرا قرار است آنها در توسعه علم میهن اسلامی نقش مهمی را ایفا کنند.

وی به یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره اشاره و تاکید کرد: یکی از اساسی ترین اهداف برگزاری جشنواره و نمایشگاه جابر ابن حیان، ساماندهی و توجه بیشتر به مرحله آموزشگاهی است که امیدواریم در آن دانش آموزان بیشتری مشارکت داشته باشند.

حسینی با اشاره به دیگر اهداف اجرای این طرح اذعان داشت: در طرح جابر ابن حیان دانش آموزان می‌کوشند تا پیرامون محیط و مسائل اطرافشان به تفکر، آموزش، دریافت مسائل از محیط و خداشناسی بپردازند.

کار دانش‌آموزی می خواهیم

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: توقع مان از دانش آموز این است که خود به تنهایی کار دانش آموزی خود را ارائه دهد و از خانواده در انجام پروژه، تحقیق یا مقاله کمک طلب نکند.

وی اظهار داشت: نیروی انسانی موفق، بهره برداری خوبی را به همراه خواهد داشت، برای مثال کشور ژاپن جزو موفق ترین کشورها در عرصه آموزش و پرورش است زیرا از نیروی انسانی قوی برخوردار است.

به گفته حسینی 15 هزار دانش آموز در سطح مدارس، 2594 پروژه در سطح منطقه، 110 پروژه در قالب مدارس در سطح استانی، 243 مجری و 2043 معلم در برنامه ریزی و اجرای این طرح همکاری کردند.

نمایش باران اسیدی با ماکت مرمر

ستاره محمودی دانش آموز پایه ششم ابتدایی که یکی از شرکت کنندگان در این جشنواره بود، در خصوص طرح خود به خبرنگار مهر گفت: طرحم، طرح آزمایشگاهی با نام باران اسیدی است که در آن از سه محلول سولفوریک اسید، نیتریک اسید و کربنیک اسید استفاده کرده ام.

وی ادامه داد: در این طرح، ماکتی با نمای مرمر ساخته ام که به 4 قسمت تقسیم شده است که هر کدام از این محلول ها را در 4 خانه ریخته و روی هر کدام آزمایش انجام داده ام و میزان تخریب را بدست آوردم.

این دانش آموز پایه ششم ابتدایی گفت: نیتریک اسید 35درصد در حد متوسط، کربنیک اسید 10درصد در حد کم و همچنین سولفوریک اسید 40درصد بیشترین میزان تخریب را داشته است.

به گفته وی تاثیر نوع باران اسیدی بر شدت فرسایش نمای ساختمان، فرضیه این آزمایش است.

محمودی می گوید: طرح سوالم درباره آزمایش، این است که آیا نوع باران اسیدی بر افزایش شدت فرسایش نمای ساختمان تاثیر می گذارد؟

وی با اشاره به نتیجه گیری از این آزمایش گفت: نتیجه ای که از این طرح گرفتم آن است که هر کدام از سه محلول فوق تاثیرات خاص خود را دارند. البته این طرح باید در مکانی صورت گیرد که آب در دسترس باشد، ماکت شسته شده و بعد از خشک شدن، میزان تخریب اندازه گیری شود.

میزان رشد گیاه در شرایط آب و هوایی مختلف

هستی حیدری دیگر دانش آموز شرکت کننده در جشنواره و نمایشگاه استانی جابر ابن حیان است که در رابطه با طرحش به خبرنگار مهر می گوید: در این طرح به سنجش آب و هوای مناطق مختلف کره زمین پرداخته ام.

دانش آموز پایه پنجم مدرسه حضرت رقیه ادامه می دهد: سوال طرحم این است که آیا گیاه در هر شرایط آب و هوایی می تواند رشد و غذاسازی کند؟

وی با اشاره به دو فرضیه موجود در این آزمایش می افزاید: فرضیه اول آن است که گیاه در آب و هوای سرد مثل مناطق سردسیر، یخچال و فریزر می تواند غذاسازی کند و فرضیه دوم اینکه نمی تواند عمل غذاسازی را انجام دهد.

حیدری به تشریح آزمایش خود می پردازد و می گوید: آزمایشم را در چهار مرحله مختلف انجام دادم که هر کدام نتایج متفاوتی را به دنبال داشت و در نهایت نتیجه گرفتم که بذر اول با نور مستقیم بیشترین رشد و غذاسازی را داشته است.