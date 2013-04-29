سه نفر در کابینه حق وتو داشته باشند/ انتقاد از وعده های بالا در خصوص پرداخت یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سبحانی کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سلسله نشست های راهبردهای رئیسی جمهور آینده که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با بیان اینکه ما سالیان زیادی در جستجوی توسعه و پیشرفت هستیم گفت: مساله توسعه در کشور ما سابقه بیش از 200 سال دارد. تا کنون تحولات زیادی را پشت سر گذاشته ایم اما هنوز میل به توسعه و ترقی داریم و آ مران ما این است که کشور در یک فاصله زمانی معقول به پیشرفت برسد.

سبحانی با اشاره به اینکه برای تحقق توسعه عوامل و لوازمی نیاز هست گفت: بخشی از لوازم توسعه مسایل حقوقی و ساختاری در کشور است. توسعه یک پدیده کند و محتاج به گذر زمان است.

کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: آمدن و رفتن رئیس جمهور به این معنا نیست که همه چیز از نو تعریف شود. قوانین و مقرراتی هست که کار خود را انجام می دهد و نباید تلقی شود که رئیس جمهور همه کاره است و زمانی که روی کار آمد می تواند همه چیز را عوض کند. رئیس جمهور بخشی از حاکمیت است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون فعالیت های بسیاری صورت گرفته گفت: متاسفانه عمده این فعالیت ها با لحاظ دغدغه اجرایی کردن قوانین اساسی نبوده است. به عبارتی ما خیلی کارها را انجمن داده ایم اما محک ما قانون اساسی نبوده و نبود قانون اساسی ما را از اهداف دور کرده است.

سبحانی افزود: مشکلات کشور ناشی از عدم وجود تشکیلات اجرایی قانون اساسی بوده است که باعث عدم اجرای قانون اساسی می شود و این وظیفه رئیس جمهور است که به این اصول توجه کند.

در ادامه وی با بیان اینکه حق راهپیمایی و تجمعات آزاد در قانون اساسی آمده است گفت: ما قانونی مربوط به اجرای اصل 27 قانون اساسی را نداریم. در همین جامعه آزاد اگر نسبت به یک تصمیم دولت اعتراضی وجود داشته باشد باید قانونی برای اعتراض و تجمعات داشته باشیم و چون نسبت به این اصول اقدامی نشده است.

کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری تاکید: در قانون اساسی 177 اصل وجود دارد که این اصول برای اجرایی شدن به قانون احتیاج دارد که نتیجه اش این می شود که کشور را با هزینه های بسیاری اداره می کنیم اما مطمئن نیستیم که براساس قانون اساسی اداره می شود یا خیر.

وی با بیان اینکه اکنون در کشور احزاب فعال وجود ندارد گفت: قانون کنونی انتخابات کفایت نمی کند در نتیجه یک نفر فقط سه هفته قبل از رای گیری متوجه می شود که مورد تایید هست یا خیر و با این فضای جغرافیایی ایران فقط سه هفته فرصت اطلاع رسانی و معرفی خود را دارد.

سبحانی ادامه داد: من در مجموع گفتمانی را انتخاب کردم که بازگشت به اصول قانون اساسی است و در این راستا است که جامعه رشد می کند اگر این گونه باشد می توانیم ادعا کنیم به سمت جامعه ای که قانون اساسی خواسته است پیش می رویم.

کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با اظهار اینکه ما نظامی هستیم که معتقد بر مشروعیت فراوان دارد گفت: متاسفانه ناکارآمدی هایی که ما را از اصول قانون اساسی فاصله انداخته می تواند مشروعیت ما را خدشه دار کند که این برای جمهوری اسلامی ایران که هزاران شهید داده است ظلم است.

وی با بیان اینکه دور شدن از قانون اساسی باعث می شود مردم در استضعاف اقتصادی بمانند و این استضعاف سبب استضعاف فرهنگی می شود گفت: وعده های بالایی که در خصوص پرداخت یارانه ها به مردم داده می شود ظلم است.

سبحانی تاکید کرد: با این وضعیت ما با ریزش ارزش ها در نظام جمهوری اسلامی مواجه هستیم که ارزش طبقه پولدار به طبقه فقیر سرایت کرده است.

در ادامه این سخنرانی سبحانی در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر این که آیا شما با اصل 44 قانون اساسی اختلاف دارید، گفت: من با اصل 44 مشکل ندارم و معتقدم این اصول همان طور که هستند باید اجرا شوند با توجه به بیانات رهبری دولت لایحه ای را در خصوص اصل 44 تقدیم مجلس کرد. من این لایحه را مناسب نمی دیدم و با آن مخالفت کردم.

کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در خصوص هدفمندی یارانه ها افزود: شما آدمی را پیدا نمی کنید که با هدفمندی یارانه ها مخالف باشد اما اکنون همان عده ای که موافق اجرای هدفمندی بودند معتقدند این قانون بد اجرا شده است اما مگر می شود عواقب چنین کاری با این عظمت پیش بینی نکنیم. هنر مملکت داری این است که وضع موجود را پیش بینی کنیم و همزمان آینده نگری داشته باشیم.

وی در خصوص ائتلاف با کاندیدای موجود در انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: افرادی مطرح هستند که من بین این افراد و مناسبات فکری شان تمایز قائل هستم. همان طور که بین اسلام و مسلمانی تمایز می دهد. بسیاری از اصولگرایان به اصول پایبند نیستند.

سبحانی ادامه داد: افراد باید بگویند چه فکری دارند اما گذشته این افراد نشان می دهد که چه تفکری را دنبال کرده اند. به نظر من افراد اصالت ندارند و این اندیشه است که اصالت دارد. بنابراین با تفکر ائتلاف می کنم.

وی در خصوص تحریم های صورت گرفته علیه ایران گفت: تحریم ها یک مقوله ای فراتر از دولت ها است. در سیاست خارجی اصولی چون نفی سلطه و سلطه جویی را مطابق قانون اساسی داریم اما چگونگی رعایت این اصول مهم است. در چگونگی اعمال این اصول کاستی های فراوانی داریم.

وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست خارجی ضعف دارد گفت: بازگشت به مذاکرات کارشناسانه و شناختن فضای دنیا با درک از منافع ملی در این جهت بسیار مهم است.

کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: تحریم و هزینه های آن مقوله ای است که در دنیای امروز می تواند از طریق مذاکرات کاهش پیدا کند. ماهیت ظلم ستیزی جمهوری اسلامی عامل اعمال تحریم ها است نه سیاست خارجی کشور.

وی به این سوال دانشجویی که پرسید موضع گیری شما نسبت به انتخابات سال 88 و حوادث پس از آن چیست؟ پاسخ داد: من در خصوص انتخابات 88 بارها گفته ام معتقد به تخلف در انتخابات نبودم و نیستم. من خودم 4 دوره در انتخابات مجلس شرکت کردم و ترکیب انتخابات به گونه ای است که امکان تقلب در آن نیست.

سبحانی تاکید کرد: هر گونه سلیقه انگاری اگر مبتنی بر قانون نباشد مورد تایید من نیست.

وی در خصوص اعضای کابینه دولتش اظهار داشت: به عقیده بنده وزرا مجری های اصلی هستند. ارادی که وارد این عرصه می شوند باید قائل به کار جمعی باشند و گذشته این افراد نشان دهد که به اصول قانون اساسی پایبند هستند.

وی ادامه داد: سه نفر از افراد کابینه یعنی رئیس بانک مرکزی، مسئول برنامه ریزی کشور و وزیر اقتصاد در مسایل اقتصادی باید حق وتو داشته باشند چرا که اقتصاد ما خیلی بی نظم است و کسانی که مسئول اصلی اقتصاد هستند تا وقتی که این بی نظمی تبدیل به نظم شود باید حق وتو داشته باشند.

کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نظرش را در خصوص اقتصاد مقاومتی این گونه بیان کرد: اقتصاد باید به گونه ای باشد که نیازهای مردم را تضمین کند. من این اقتصاد را اقتصاد مقاومتی می دانم. اقتصاد باید به گونه ای طراحی شود که این تفکر به وجود نیاید که وضعیت کنونی ما به خاطر مقابله با نظام سلطه است.