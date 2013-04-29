ديوار كوتاه ورزش در كردستان/ بلوكه شدن 1.2 ميليارد تومان در روزهاي بي پولي ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، از 15 فروردين ماه سال 92 خبر بلوكه شدن 1.2 ميليارد تومان از اعتبارات اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان به صورت غيررسمي در ميان اهالي ورزش اين استان پخش شد ولي هفته قبل مدير كل ورزش و جوانان استان كردستان هفته قبل در نشست خبري با حضور خبرنگاران و اهالي رسانه در سنندج ضمن تائيد اين خبر از ديوار كوتاه ورزش در استان گلايه كرد.

مهران تيشه گران در اين نشست خبري با اشاره به وضعيت بلوكه شدن 1.2 ميليارد تومان از اعتبارات اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان در پي شكايت شهرداري سنندج در خصوص مالكيت يكي از زمين هاي ورزشي كه به سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مربوط است، بيان كرد: در پي شكايت شهرداري سنندج مبلغ 1.2 ميليارد تومان از اعتبارات اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان از سوي مقام قضايي بلوكه شده است.

وي با اشاره به وضعيت مالكيت زمين مجموعه ورزش آزادي سنندج كه با شكايت شهرداري اين شهر مواجه شده است، يادآور شد: اين پرونده قضايي به دنبال شكايت شهرداري سنندج در خصوص وضعیت مالکیت مجموعه ورزشی آزادی سنندج تشكيل شده است است که البته این پرونده دعاوی مربوط به سال 1353 یعنی چهار سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است.

مسدود كردن 1.2 ميليارد تومان به دليل مالكيت زمين مجموعه ورزشي آزادي سنندج

تیشه گران اظهار داشت: مالكيت زمین سالن ورزشی آزادی سنندج که در حال حاضر مجموعه ای ورزشی در آن ساخته شده است متعلق به شهرداری سنندج است و به همین دلیل موضوع این زمین و مالکیت آن با شکایت شهرداری سنندج در سال 88 مواجه شده و متاسفانه طی چند روز اخیر باعث مسدود کردن حساب های اداره کل ورزش و جوانان کردستان شده است.

وی افزود: شهرداری سنندج با دریافت حکم قضایی برای مطالبه مبلغ تملک زمین این مجموعه ورزشی یک میلیارد و 200 میلیون تومان اداره کل ورزش و جوانان کردستان را بلوکه کرده است و در حالي كه در سال گذشته و ابتداي امسال حوزه ورزش و جوانان استان با مشكلات اعتباري مواجه شده است و به همين دليل انتظار مي رود كه در اين راستا مديران و مسئولان با دقت بيشتري مسائل را مديريت و پيگيري كنند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به اینکه در سال 53 برای احداث مجموعه ورزشی آزادی سنندج تفاهم نامه ای به صورت شفاهی بین شهرداری و تربیت بدنی وقت صورت گرفته است، بیان کرد: سال 88 دادخواست مطالبه مبلغ تملک زمین توسط شهرداری سنندج به مراجع قضایی ارجاع شده و طی آن اداره کل ورزش و جوانان استان محکوم به پرداخت مبلغ زمین و یا واگذاری زمینی به ارزش ریالی آن شده است.

تیشه گران عنوان كرد: از چند سال قبل تاكنون نيز در شهرستان بانه موضوع مالكيت يكي از زمين هاي ورزشي در جريان بود كه با توجه به اقدام قابل تحسين شهرداري بانه مالكيت زمين مورد مناقشه بدون اخذ حتي يك ريال به اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان واگذار شد كه انتظار مي رفت در سنندج نيز اقدامي اين چنين را مشاهده مي كرديم.

وي در پايان با اشاره به لزوم حل اين مسائله در كوتاهترين زمان ممكن یادآور شد: شهرداری باید حامی ورزش و جوانان استان باشد اما متاسفانه با این اقدام اعتباراتی که می تواند در رشد و توسعه سرانه ورزشی استان بسیار موثر باشد هدر می رود.

كم كاري مسئولان ورزش و جوانان كردستان دليل بلوكه كردن 1.2 ميليارد تومان است

بعد از انتشار خبر بلوكه شدن اعتبارات اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان، شهردار سنندج نيز در پاسخي به اين ادعا عنوان كرد: كم كاری مسئولان سابق ورزشی استان كردستان باعث بلوکه شدن 12 میلیارد ریال اداره کل ورزش استان شده است

مهدی حسام شریعتی در رابطه اظهار داشت: شهرداری سنندج در خصوص پرونده سالن ورزشی آزادی سنندج به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و كم كاری مسئولان سابق ورزشی باعث بلوکه شدن 12 میلیارد ریال اداره کل ورزش استان شده است و به همين دليل شهرداري سنندج در اين رابطه هيچ گونه تقصيري ندارد و مسئولان وقت ورزش و جوانان استان كردستان بايد پاسخگوي اين موضوع باشند.

وی افزود: زمین اصلی سالن ورزشی آزادی متعلق به شهرداری بوده و اداره کل ورزش در سال 1354 بدون هیچگونه تملکی اقدام به تصرف و احداث سالن ورزشی کرده است و شهرداری سنندج در راستای وظایف قانونی خود برای بازپس گیری زمین مذکور به مراجع قضایی شکایت کرده و مراجع قضایی طی حکمی اداره کل ورزش را به پرداخت خسارت به شهرداری محکوم کرد.

شهردار سنندج يادآور شد: پس از حکم صادره از سوی مراجع قضایی مسئولان ورزش استان كردستان این فرصت را داشتند که در کمیسیون توافقات شهرداری شرکت کنند و یا اقدام به پرداخت خسارت کنند که متاسفانه پس از گذشت 18 ماه از صدور حکم هیچ گونه پیگیری از سوی مسئولان ورزش استان صورت نگرفت و شهرداری ناچار به اجرای حکم صادره شد.

وی در پايان با بیان اینکه اجرای چنین حکم هایی خوشایند نیست، بیان کرد: با تعامل و هماهنگی بیشتر می توان مانع از اجرای این چنین حکم های باشیم و به همين دليل انتظار مي رود كه در اين گونه شرايط مديران و مسئولان با جديت بيشتري مسائل را پيگيري كنند.

شهرداري ها مهمترين حاميان ورزش در كشور هستند

در حالي كه در ميان صحبت هاي مطرح شده از سوي مدير كل ورزش و جوانان استان كردستان به همراه شهردار سنندج يك نكته مشترك مبني بر لزوم حل سريع اين مشكل به چشم مي خورد ولي به نظر مي رسد بايد در خصوص دليل قوع اين اتفاق ناخوشايند نيز اندكي تامل كرد و مسئولان دو دستگاه متولي به جاي توصيه كردن به فكر حل كردن اين مسائله بودند تا شرايط به وضعيت فعلي نمي رسيد.

بلوكه شدن اعتبارات 1.2 ميليارد توماني اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان از سوي نهادي همچون شهرداري كه در شمار زيادي از مناطق كشور سرمايه گذاري هاي كلاني را در حوزه ورزش انجام داده است به نظر مي رسد حتي اگر هم كم كاري از سوي متوليان حوزه ورزش استان، بوده باشد به هيچ عنوان قابل قبول نيست.

طي چند سال اخير در استان كردستان داستان مالكيت زمين هاي مختلف از سوي افراد حقيقي و نهادهاي حقوقي به ويژه در بخش آموزش و پرورش به عنوان يك معضل اصلي مطرح شده و در اين زمينه خود شهرداري سنندج نيز در پرونده هاي مختلف مجبور به پرداخت مبالغي به افراد مالك شده است و به همين دليل با توجه به سابقه اين موضوع مسئولان مي توانستند در فضاي خارج از مسائل قضايي اين موضوع را مديريت كنند.

حمايت از ورزش كردستان در دو بخش نرم افزاري و سخت افزاري يك وظيفه عمومي از سوي نهادهاي دولتي و حتي بخش خصوصي است و به همين دليل نهاد خدمتگزاري همچون شهرداري سنندج نيز مي بايست در اين موضوع با صعه صدر بيشتري موضوع را بررسي مي كرد.

حل مسئله دعواي قضايي اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان و شهرداري سنندج در كوتاهترين زمان ممكن براي آزاد شدن اعتبار 1.2 ميليارد توماني بخش ورزش استان براي كمك به اعتلا اين حوزه در كردستان يك نياز لازم و ضروري است و انتظار مي رود كه با برگزاري نشست هاي مختلف مسئولان اين دو بخش هر چه سريعتر موضوع را بررسي كرده و تصميم لازم را اتخاذ كنند.

كل كمك هاي اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان در سال 91 و يك ماه اخير از سال جاري به هيئت هاي ورزشي حتي يك دهم كل اعتبار بلوكه شده از سوي شهرداري سنندج نيست و به همين دليل بايد در كوتاهترين زمان ممكن اين مسئله ساماندهي شود.