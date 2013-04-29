دلایل بروز پدیده زیرمیزی در بازار سلامت/ بیمه ها می توانند مشکل گشا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج فاضل روز دوشنبه در نشست خبری سی و هفتمین کنگره جامعه جراحان ایران که قرار است از 14 تا 18 اردیبهشت ماه جاری در سالن همایشهای رازی برگزار شود، گفت: تعرفهها طبق قانون باید عادلانه باشد. معنی آن این است که این تعرفهها با سایر مسائل اجتماعی، درآمد مردم و تورم سالیانه در نظر گرفته شود، چیزی که اکنون اعمال نمیشود.
وی، افزایش پدیده زیرمیزی را از جمله تبعات تعرفههای غیرواقعی دانست و افزود: گاهی آن قدر این تعرفهها غیرواقعی است که باید گفت پدیده زیرمیزی باید تبدیل به رومیزی شود. اگر چه موافق این امر نیستیم ولی در برخی موارد چارهای هم نیست.
فاضل در مورد نقش بیمهها نیز گفت: راههای عاقلانهای برای باز کردن گره کور تعرفههای پزشکی وجود دارد. بیمهها میتوانند مشکلگشای اصلی باشند. در خارج از کشور که پزشک و مردم دغدغه درمان را ندارند تعیین نرخها بر عهده بیمهها نیست بلکه مجموعهای از مسئولان مملکتی بر اساس واقعیات جامعه تعرفهها را تعیین میکنند که بیمهها هم جزئی از آن هستند.
رئیس جامعه جراحان با تأکید بر اینکه تخفیف و درمان رایگان در هیچ کجای دنیا مفهومی ندارد، تأکید کرد: در وضعیت فعلی نه پزشک و نه مریض هیچ کدام راضی نیستند و بیمهها هر چقدر که دلشان خواست خدمات سلامت را پوشش میدهند.
فاضل ادامه داد: اکنون بیمارستانهای آموزشی و دولتی طلبهای 6 تا 8 ماهه از بیمهها دارند که این مسئله بیمارستانها را فلج کرده است.
به گفته رئیس جامعه جراحان، تا دو دهه قبل بیمارستانهای آموزشی کاملاً رایگان به مردم خدمات میداد ولی عدهای بدون مطالعه آمدند و گفتند بیمارستانهای آموزشی باید خودگردان شود.
وی تصریح کرد: با شروع شدن این پدیده بیمارستانهای خوب را از مردم دریغ کردیم و با خودگردانی بیمارستانها تازه مشکلات آغاز و هزینهها به گردن بیمار افتاد.
رئیس جامعه جراحان با اشاره به پایین بودن سرانه درمان در کشور، گفت: سرانه درمان همیشه پایینتر از آنچه که باید باشد، است که در عین حال نیمی از آن محقق نمیشود و در نتیچه هر روز شاهدیم که مردم باید فشار بیشتری را تحمل کنند و مسئولان به راحتی این امر را بر روی دوش پزشکان میگذارند و سالهاست که پزشکان سرانه و سوبسید درمان را میپردازند.
فاضل تاکید کرد: امروز نخ جراحی که باید در اتاق عمل استفاده کنیم مورد دلخواهمان نیست ولی چارهای نداریم. اگر چه میگویند کالای پزشکی تحریم نیست ولی اصلاً امکان جابهجایی پول برای خرید اقلام پزشکی فراهم نیست.
وی، کمبود داروی بیهوشی در اتاقهای عمل را یکی دیگر از موانع پیش رو برشمرد و افزود: باید برای تأمین داروی بیهوشی مناسب گدایی کنیم و با هزار گرفتاری آن را فراهم کنیم و اگر با همین روند پیش رویم مشکلات روزافزون خواهد بود.
فاضل در مورد اختصاص دیه به مرگهایی که حین عمل جراحی اتفاق میافتد، گفت: به اختصاص دیه در علم پزشکی اعتراض داریم چرا که پزشک برای جان بیمار زحمت میکشد و در صورت فوت هنگام جراحی باید دیه بپردازد که البته اگر کوتاهی و قصوری رخ داده باشد این امر کاملاً جداست.
رئیس جامعه جراحان ایران به عملکرد سازمان نظام پزشکی کشور در 8 سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این 8 سال، نظام پزشکی سیاسی شده بود و به وظایفی که باید انجام میداد به درستی عمل نکرد.
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