محمود غلامی تهیهکننده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مجموعه تلویزیونی "شهید بروجردی" گفت: در حال حاضر تحقیق این مجموعه تلویزیونی به اتمام رسیده و نگارش فیلمنامه آن آغاز شده است.
وی افزود: امیر جهدوست، امیرعباس ترابی و مهدی کیا نویسندگان فیلمنامه هستند که این گروه زیر نظر خود من به نگارش فیلمنامه مشغول هستند.
تهیهکننده مجموعه "شهید بروجردی" ادامه داد: کارگردانی این مجموعه را جمال شورجه بر عهده دارد و ارائه اطلاعاتی درباره داستان آن نیز منوط به اتمام فیلمنامه است.
غلامی که علاوه بر نویسندگی، تهیه کنندگی بسیاری از آثار تلویزیونی و سینمایی را بر عهده داشته است، درباره شخصیت شهید بروجردی گفت: محمد بروجردی مبارز قبل از انقلاب است که فرمانده گروه توحیدی صف بوده و خودش این گروه را تشکیل داده و در زمان شاه مبارزه مسلحانه میکرده و در زمان جنگ تحمیلی جزو فرماندهان جنگ بوده است.
نویسنده "حقیقت گمشده" اظهار کرد: مجموعه "شهید بروجردی" در 26 قسمت 45 دقیقهای از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
غلامی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ بازیگری را برای نقش شهید بروجردی در نظر ندارم.
مجموعه تلویزیونی "شهید بروجردی" یکی از مجموعههای الف ویژه سیما است و با نام "مسیح کردستان" در شبک یک سیما تولید میشود.
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