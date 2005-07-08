به گزارش خبرگزاري" مهر" درپايان دور اول اوزان 66 كيلوگرم فرنگي و74 كيلوگرم آزاد نتايج زيرحاصل شد:
رشته فرنگي وزن 66 كيلوگرم
مهدي توكلي 7 - علي محمدي 1( 2 بر1 - 5 برصفر)
حميدرضا رضايي8 - مهدي نصيري 6 (1 بر4 - 5 بر1 - 2 بر 1)
آزادعلي محمد پور10 - حسين سليماني 6( صفر بر 5 - 7 بر 1 - 3 برصفر)
رشته آزاد وزن 74 كيلوگرم
مرتضي عليزاده به علت مصدوميت رضا رمضانزاده به دور بعد راه يافت.
احمد قاسمي زاده 4- اصغر بذري 8 (1 برصفر- صفربر6 - 3 بر2) برنده قاسمي زاده
هادي حبيبي 5- ميثم مصطفي جوكار1 (1 بر صفر-4 بر 1)
رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي و آزاد بزرگسالان ؛
نتايج دور اول اوزان 66 كيلوگرم فرنگي و 74 كيلوگرم آزاد
رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد و فرنگي كشورمان در اوزان 66 كيلوگرم كشتي فرنگي و 74 كيلوگرم آزاد پيگيري شد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" درپايان دور اول اوزان 66 كيلوگرم فرنگي و74 كيلوگرم آزاد نتايج زيرحاصل شد:
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