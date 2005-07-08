نتايج دور اول اوزان 66 كيلوگرم فرنگي و 74 كيلوگرم آزاد

به گزارش خبرگزاري" مهر" درپايان دور اول اوزان 66 كيلوگرم فرنگي و74 كيلوگرم آزاد نتايج زيرحاصل شد:



رشته فرنگي وزن 66 كيلوگرم

مهدي توكلي 7 - علي محمدي 1( 2 بر1 - 5 برصفر)

حميدرضا رضايي8 - مهدي نصيري 6 (1 بر4 - 5 بر1 - 2 بر 1)

آزادعلي محمد پور10 - حسين سليماني 6( صفر بر 5 - 7 بر 1 - 3 برصفر)



رشته آزاد وزن 74 كيلوگرم

مرتضي عليزاده به علت مصدوميت رضا رمضانزاده به دور بعد راه يافت.

احمد قاسمي زاده 4- اصغر بذري 8 (1 برصفر- صفربر6 - 3 بر2) برنده قاسمي زاده

هادي حبيبي 5- ميثم مصطفي جوكار1 (1 بر صفر-4 بر 1)