مدرسه ايراني اسلامي قدس سال تحصيلي جديد آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موسوي پيش از ظهر امروز در حاشيه بازديد حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش از پروژه هاي اين شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جريان اين بازديد، مشكلات مربوطه در زمينه فضاهاي آموزشي و پيشنهادات به وزير ارائه شد.

وي به نوساز بودن برخي از مدارس در اين شهرستان اشاره كرد و افزود: هم اكنون مشكلي در زمينه كمبود مدرسه در شهرستان قدس وجود ندارد اما با توجه به نرخ رشد جمعيت در شهرستان، بايد فكري اساسي براي آينده داشت.

اين مسئول عنوان كرد: بايد از كمبود مدرسه در سالهاي آينده از هم اكنون پيشگيري شود كه اين مهم نيز به وزير آموزش و پرورش انتقال داده شد.

تامين اعتبارات پروژه ها نيازمند نگاه ويژه مسئولان است

موسوي ادامه داد: هم اكنون خيرين متعددي در قدس مشغول به فعاليت هستند و تاكنون جلسات مختلفي را به منظور احداث مدارس خيرساز در شهرستان برگزار كرده اند.

فرماندار قدس با اشاره به اعتبارات مطلوبي كه به احداث مدرسه ايراني اسلامي اين شهرستان اختصاص يافته، گفت: اميد مي رود كه اين نگاه براي تامين مابقي اعتبارات مورد نياز در اين شهرستان وجود داشته باشد.

هم اكنون 50 هزار دانش آموز دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصيلي در 217 نوبت در شهرستان قدس مشغول به تحصيل هستند.

پيش از ظهر امروز با حضور حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش،‌ ائمه جمعه،‌ فرماندار،‌ رئيس آموزش و پرورش و جمعي از فرهنگيان قدس از تعدادي از پروژه هاي آموزشي اين شهرستان بازديد شد.