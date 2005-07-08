سيم كارت هاي تلفن همراه اعتباري يكشنبه توزيع نمي شود

به گزارش روابط عمومي تاليا، از 18 تا 24 تير ماه سيم كارت شماري از متقاضايان واجد شرايطي كه نام خانوادگي آنان با يكي از حروف " ح" ، " ج" و " ب " آغاز مي شود، عرضه خواهد شد.

بر اين اساس ايستگاه شمال يك، واقع در خيابان پاسداران تقاطع اقدسيه، سيم كارت متقاضياني كه نام خانوادگي آنان با يكي از حروف " ح " ، " ج" و " ب" آغاز مي شود و يكي از مناطق 3 يا 1 شهرداري تهران را در فرم ثبت نام پستي خود اعلام كرده بودند، توزيع خواهد كرد.

ايستگاه غرب يك تاليا واقع درمجتمع ميلاد نور در شهرك قدس هم اين هفته سيم كارت متقاضياني كه نام خانوادگي آنان با حرف " ج" آغاز مي شود و يكي از مناطق 2 ، 6، 21 و يا 22 شهرداري را در فرم ثبت نام خود اعلام كرده بودند، عرضه مي كند.

اين ايستگاه همچنين سيم كارت متقاضياني را كه منطقه 6 شهرداري را اعلام كرده و نام خانوادگي آنان با حرف " ح" آغاز مي شود و نيز متقاضياني كه يكي از مناطق 2 ، 21 و يا 22 را اعلام كرده و نام خانوادگي آنان با حرف " ب" آغاز مي شود ، واگذار مي كند.

ايستگاه غرب دو تاليا واقع در بزرگراه اشرفي اصفهاني ، پايين تر از بزرگراه شهيد همت، مجتمع تيراژه هم اين هفته تنها سيم كارت متقاضياني را كه نام خانوادگي آنان با حرف " ح" آغازمي شود و منطقه 5 شهرداري را در فرم ثبت نام خود اعلام كرده اند ، ارايه مي كند.