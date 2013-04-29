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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

حاشیه های دادگاه کهریزک؛

زن میانسال برای چه منتظر مرتضوی بود؟ / ناپدید شدن حیدری فر بعد از دادگاه

زن میانسال برای چه منتظر مرتضوی بود؟ / ناپدید شدن حیدری فر بعد از دادگاه

چهارمین جلسه دادگاه کهریزک هم با حاشیه هایی همراه بود. سکوت طرفین دادگاه پس از محاکمه ، انتظار مادری برای گفتن یک جمله به مرتضوی، ناپدید شدن حیدری فر پس از دادگاه و جذابیت کار خبرنگاران برای توریست های خارجی از مهمترین حاشیه های این دادگاه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز هم شاکیان و متهمان از دو در جداگانه وارد دادگاه شدند. اولیای دم و وکلای آنها از در اصلی و متهمان از در پشتی وارد شدند.

* حیدری فر مثل سه جلسه قبلی زودتر از دادستان سابق در محوطه دادگاه حاضر شد . او با دیدن خبرنگاران در جمع آنها حاضر شد و به سوال های آنها پاسخ داد.

* سعید مرتضوی هم با اسکورت همیشگی خود به محل برگزاری دادگاه آمد. او قبل جلسه و بعد از محاکمه حاضر به مصاحبه نشد.

* وقتی در پایان محاکمه خبرنگاران از مرتضوی خواستند مصاحبه کند او فقط از فاصله ای دور دستی تکان داد و سوار ماشین شد.

*به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه خبرنگاران 150 دقیقه در مقابل در دادگاه که مقابل کاخ گلستان است منتظر بودند. تجمع خبرنگاران در مقابل دادگاه باعث تعجب توریست های خارجی شده و درباره علت آن سوال می کردند.

* زن میانسال نیز از صبح در مقابل در دادگاه منتظر ایستاده بود تا یک جمله را به دادستان سابق بگوید. او در جمع خبرنگاران گفت : دخترم را در آمریکا کشتند. برای پیگیری پرونده اش چند بار به دادسرا رفتم. اینقدر به آنجا رفت و آمد داشتم که یک روز مرتضوی مرا به سخره گرفت و گفت : امروز کارت ورود زده ای؟ امروز اینجا آمدم تا وقتی از دادگاه می آید به او بگویم کارت ورود و خروجت را زده ای؟ این مادر هنگام خروج مرتضوی از محوطه دادگاه خود را به ماشین دادستان سابق رساند و با صدای بلند گفت : بالاخره تو هم کارت زدی؟

* پس از جلسه دادگاه حیدری فر از دید خبرنگاران ناپدید شد و معلوم نشد چطور محل دادگاه را ترک کرد.

* زمانی که روح الامینی در جمع خبرنگاران حاضر شد، پدر کامرانی به او اعتراض کرد و گفت: قرار بود کسی درباره دادگاه حرف نزد.

 

کد مطلب 2043230

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