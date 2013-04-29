ثبت نام متقاضیان دوره های تربیت مدرس مرکز تخصصی نماز قم آغاز شد

حجت الاسلام حمدالله حقیقی پیام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: چهارمین دوره یکساله آموزشی، پژوهشی و مهارتی تربیت مدرس معارف نماز به همت مرکز تخصصی نماز استان قم و ستاد اقامه نماز کشور در سطح استانی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این دوره ها که مختص برادران است از طلاب سطح 2 حوزه ثبت نام به عمل می آید، همچنین زمان ثبت نام هم اکنون آغاز شده و همه روزه از ساعت 10 الی 13 تا تاریخ 15 خرداد سال جاری نیز ادامه دارد.

حقیقی پیام با بیان اینکه از بین ثبت نام شدگان تعداد 40 نفر پس از انجام مراحلی مانند مصاحبه گزینش می شوند، گفت: از جمله موضوعات مورد نظر در این دوره ها می توان به بررسی آیات و روایات نماز، آثار و اسرار نماز، نماز و خانواده، شیوه های دعوت به نماز، شیوه های پاسخگویی به احکام، پاسخگویی به سوالات پیرامون نماز و همچنین موضوع مسجد اشاره کرد.

مدیر واحد آموزشی مرکز تخصصی نماز ضمن اشاره به اینکه این طرح فقط در قم اجرا می شود، افزود: همچنین یک دوره کارورزی برای افراد شرکت کننده در این دوره یکساله برای کسب مهارت های لازم در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این دوره های یکساله پرورش مربیان و اساتید در زمینه نماز است و از امتیازات سپری کردن این دوره می توان به اعطای گواهینامه پایان دوره، استفاده از فارغ التحصیلان در امر تبلیغ و تدریس معارف نماز و پرداخت کمک هزینه تحصیلی اشاره کرد.

