حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره این جلسه به خبرنگار مهر گفت: از 11 اردیبهشت ماه دو فیلم "ملکه" ساخته محمدعلی باشه‌آهنگر و "آقای الف" به کارگردانی علی عطشانی در گروه سینمایی آزاد آغاز می‌شود. "ملکه" جایگزین "تهران 1500" خواهد شد.

وی افزود: فیلم سینمایی "چه خوبه که برگشتی" ساخته داریوش مهرجویی نیز پس از فیلم "ملکه" در گروه سینمایی استقلال اکران عمومی می‌شود.

در خلاصه داستان "چه خوبه که برگشتی" آمده است: فرزاد دندانپزشکی که پس از سال‌ها به ایران می‌آید تا دور از مسایل و آشفتگی زندگی‌اش به آرامش برسد. همزمان با ورود او به کشور یک شی مرموز شبه‌فضایی پدیدار می‌شود و پای خانم دکتر یاسمین و سنگ‌های جادویی‌اش را به ماجرایی باز می‌کند که رفاقت دیرینه فرزاد و کامبیز را که سال‌هاست در همسایگی هم کنار دریا زندگی می‌کنند، به جدالی بیهوده می‌کشاند و در آخر فرزاد به دست کامبیز به قتل می رسد ولی...

در این فیلم رضا عطاران، حامد بهداد، رویا تیموریان، مهناز افشار، همایون ارشادی و... بازی می‌کنند. در فیلم "ملکه" که در ژانر دفاع مقدس است میلاد کی مرام، حمیدرضا آذرنگ و... بازی می‌کنند.