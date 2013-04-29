مهمانپرست: استاندارد دوگانه در موضوع حقوق بشر سنت سیاسی امریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به موارد نقض حقوق بشر از سوی مقامات آمریکا از جمله : حمایت از گروهک منافقین و خارج کردن نام آنها از فهرست گروههای تروریستی ، ایجاد بازداشتگاههای غیر قانونی و برون مرزی ، ادامه فعالیت بازداشتگاه گوانتانامو و شکنجه و نقض سیستماتیک حقوق بشر در آن ، کشتار بی رحمانه غیر نظامیان در نقاط مختلف جهان از جمله مردم عراق ، افغانستان و پاکستان به واسطه اشغالگری و نیز حملات پهبادهای نظامی ، ربایش اتباع سایر کشورها و انتقال غیر قانونی آنها به کشور ثالث ، خشونت علیه مهاجرین و خانواده های آنها و نیز تعمیق نابرابری های اجتماعی و سرکوب اعتراضات جنبش اجتماعی اشغال وال استریت ، آزار و ایذاء مسلمانان به عنوان بخشی از پروژه اسلام ستیزی و تبعیض نژادی و بیگانه هراسی در آمریکا ، وضعیت نامناسب زندانیان در آمریکا با داشتن بزرگترین زندانهای دنیا ، اظهار داشت : مناسب است دولت آمریکا به جای ادامه رویه نادرست وتکراری خود درمحکوم کردن سایر کشورها ، پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشد که ناقض ابتدائی ترین اصول حقوق بشر و حقوق بین الملل است.



