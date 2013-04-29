برگزاری سلسله جلسات نقد شعر بانوان در حوزه هنری قم/ تولید 10 جلد کتاب در سال جاری

وحید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن، جلسات کارگاه بررسی و نقد شعر بانوان قمی توسط سید مهدی حسینی یکی از شاعران و منتقدان استان در حوزه هنری استان قم برگزار می شود.

وی ادامه داد: این کارگاه به همت واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برگزار و از ساعت 17 روز سه شنبه به مدت چند هفته پی در پی تشکیل می شود.

ارسال کتاب "مجموعه مقالات هشتمین همایش شبیه پژوهی" به نمایشگاه کتاب تهران

رئیس حوزه هنری قم با اشاره به ارسال یک کتاب از حوزه هنری قم به نمایشگاه کتاب عنوان کرد: کتاب "مجموعه مقالات هشتمین همایش شبیه پژوهی" در برگیرنده 15 مقاله برگزیده از همایش شبیه پژوهی است که آذر ماه 91 در فرهنگستان هنر برگزار شد.

وی با بیان اینکه این کتاب توسط رضا کوچک زاده، دبیر علمی همایش ذکر شده تدوین و گردآوری شده است، ادامه داد: کتاب شبیه‌پژوهی، حاصل نشر حوزه‌ی هنری استان قم است که با هم‌ کاری پژوهشکده‌ی هنر فرهنگستان هنر و حوزه هنری استان کرمان منتشر و به نمایشگاه کتاب اسال می‌شود.

فرجی افزود: نمایشنامه "وعده موعود" نوشته سید حسین فدایی حسین، جلد دوم کتاب "آخرین حلقه رزم" و کتاب "چکیده مقالات نخستین همایش ملی شبیه پژوهی" از جمله کتاب هایی است که در سال گذشته به نمایشگاه کتاب تهران ارسال شد.

وی با بیان اینکه 10 کتاب در سال جاری توسط این حوزه هنری تولید شده است، بیان کرد: "طرح ها و نقوش ضریح مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع)" نوشته استاد محمود فرشچیان، "پنج دهه تئاتر در قم" که توسط مجموعه نویسندگان و گردآوری شده است و کتاب 2 جلدی "منابع علمی تئاتر تعلیمی" ترجمه سید حسین فدایی حسین نیز از جمله کتاب هایی است که توسط حوزه هنری استان قم در سال جاری تولید شده است.

رئیس حوزه هنری قم اضافه کرد: مجموعه شعر نوجوان با موضوع بیداری اسلامی و سروده یحیی علوی فرد، "تعزیه حضرت قاسم" نوشته مجموعه محققان و نگاهندگان حوزه هنری قم، مجموعه "نمایشنامه های قرآنی" و "شعر نوجوان" با موضوع انقلاب اسلامی سروده سید مهدی موسوی و مجموعه اشعار سید مهدی موسوی از سری مجموعه اشعار غزلیات شعرای جوان استان قم از دیگر کتاب های تولیدی حوزه هنری استان قم در سال جاری بوده است.