  1. استانها
  2. همدان
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۵۷

امروز/

نماینده خبرگزاری مهر در استان همدان تقدیر شد

نماینده خبرگزاری مهر در استان همدان تقدیر شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان ضمن حضور در دفتر استانی خبرگزاری مهر از نماینده این خبرگزاری به دلیل انعکاس اخبار حوزه دفاع مقدس استان همدان تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زمردیان در این دیدار با بیان اینکه خبرگزاری مهر همدان از خبرگزاری های موفق در زمینه پوشش و انعکاس اخبار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همدان است به رسالت خبرنگاری در راستای بیان مظالب واقع بینانه و نقد سازنده اشاره کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان با اشاره به نقش رسانه در ارزیابی عملکرد عنوان شده توسط مدیران نیز گفت: اصحاب رسانه به واقع می توانند نقش مراکز تحقیقاتی و پژوهشی را در جامعه ایفا کنند.

زمردیان با بیان اینکه خبرگزاری مهر با توجه به امکانات سخت افزاری اندک در گذشته، کاری حماسی و جهادی انجام داده و می دهد، گفت: خبرنگاران دیده بانان جامعه هستند.

مدیر روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان نیز در این دیدار ابراز داشت: خبرگزاری مهر همدان در درج و انعکاس اخبار مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در استان همدان اهتمام مستمر داشته است.

بهروز عدالتی همچنین از ایجاد سایت جدید ساجد همدان در راستای اطلاع رسانی جامع تر و همه جانبه خبر داد.

کد مطلب 2043246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها