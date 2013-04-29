نماینده خبرگزاری مهر در استان همدان تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زمردیان در این دیدار با بیان اینکه خبرگزاری مهر همدان از خبرگزاری های موفق در زمینه پوشش و انعکاس اخبار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همدان است به رسالت خبرنگاری در راستای بیان مظالب واقع بینانه و نقد سازنده اشاره کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان با اشاره به نقش رسانه در ارزیابی عملکرد عنوان شده توسط مدیران نیز گفت: اصحاب رسانه به واقع می توانند نقش مراکز تحقیقاتی و پژوهشی را در جامعه ایفا کنند.

زمردیان با بیان اینکه خبرگزاری مهر با توجه به امکانات سخت افزاری اندک در گذشته، کاری حماسی و جهادی انجام داده و می دهد، گفت: خبرنگاران دیده بانان جامعه هستند.

مدیر روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان نیز در این دیدار ابراز داشت: خبرگزاری مهر همدان در درج و انعکاس اخبار مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در استان همدان اهتمام مستمر داشته است.

بهروز عدالتی همچنین از ایجاد سایت جدید ساجد همدان در راستای اطلاع رسانی جامع تر و همه جانبه خبر داد.