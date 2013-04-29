تاکید بر افزایش سرانه فضای سبز به 25 متر در برنامه 5 ساله شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر ،علی محمد مختاری در نشست خبری که امروز برگزار شد اظهار کرد : به دلیل تقاضای شهروندان ، برای اولین بار در روز جمعه 20 اردیبشهت ، آخرین روز نمایشگاه ، گل و گیاه با قیمت مناسب به شهروندان عرضه خواهد شد. این اقدام پیش از این تنها در نمایشگاه داخلی انجام می شد.

وی با اشاره به بازدید بیش از 2 میلیون نفر از نمایشگاه سال گذشته گفت : نمایشگاه یازدهم نیز با حضور بیش از 200 تولیدکننده داخلی و 30 شرکت خارجی یا نماینده آنها از کشورهای روسیه ، هلند ، چین ، ارمنستان ، ترکیه ، اسپانیا ، سریلانکا و.. برگزار می شود و از ساعت 10 صبح تا 9 شب پذیرای بازدید کنندگان است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران به اختصاص محوطه باز نمایشگاه به تجهیزات و صنایع وابسته گل و گیاه اشاره کرد و افزود : درصدد هستیم بلافاصله بعد از اتمام نمایشگاه ، چند نمایشگاه کوچک در تعدادی از بوستان ها و میادین بزرگ سطح شهر نیز برگزار کنیم همچنین کاروان گل و گیاه نیز همزمان با برپایی نمایشگاه بین المللی در سطح شهر به حرکت درخواهد آمد.

مختاری با تاکید براینکه شهرداری تهران در برگزاری نمایشگاه گل و گیاه رویکردی کاملا غیر انتفاعی دارد و چنین نمایشگاه هایی به تولید ملی کمک خواهند کرد گفت : 10 هزار تولید کننده گل و گیاه در کشور وجود دارد اما متاسفانه رقم ناچیزی در سهم صادرات گل داریم . میزان صادرات تا چندی پیش 35 میلیون دلار بود که اکنون به 60 میلیون دلار افزایش یافته اما باز هم ناچیزاست و با ارتقاء سیستم حمل و نقل و بسته بندی افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی در ادامه به توسعه سرانه فضای سبز شهرداری در دوره اخیر مدیریت شهری اشاره کرد و گفت : در ابتدای انقلاب سرانه فضای سبز در تهران نیم متر بود اما سال گذشته به حداقل سرانه بین المللی یعنی 15 متر در بخش درون شهری و 23 متر در برون شهری رسید.

مختاری تصریح کرد : در برنامه 5 ساله شهرداری تهران افزایش سرانه فضای سبز درون شهری به 20 تا 25 متر مورد تاکید قرار گرفته است. توسعه کمربند سبز پیرامون تهران نیز اقدام مهم دیگری است که طی این چند سال به انجام رسیده و امیدوارم در کلانشهرها نیز به این مساله توجه شود تا از افزایش بی رویه شهرها نیز جلوگیری به عمل آید.

مدیرعامل سازمان پارک ها در ادامه تعداد بوستان های تهران را 2060 بوستان اعلام کرد و از طراحی 120 بوستان جدید در سال جاری خبر داد و گفت : در حال حاضر بزرگترین پروژه احداث بوستان در سال جاری در دست اجراست . این پروژه شامل 4 بوستان فرامنطقه ای بهشت ، آفرینش، ایمان و دانش است که مساحتی 65 هکتاری را در تپه های عباس آباد ، مقابل کتابخانه ملی به خود اختصاص داده است. عملیات عمرانی این پروژه آغاز شده و تا دوسال دیگر به اتمام می رسد.

وی همچنین از بهره برداری بوستان مینیاتور ظرف یک ماه آینده خبر داد و گفت : اولین بوستان مینیاتور ایران ، واقع در منطقه 8 مراحل پایانی احداث را می گذراند و ماکت مینیاتوری تعدادی از آثار تاریخی کشورمان که در فهرست یونسکو به ثبت رسیده اند در آن به نمایش گذاشته خواهند شد. تخت جمشید ، نقش جهان ، تخت سلیمان ، ارگ بم ، کوه و کتیبه بیستون و .. از جمله این آثار هستند.

مختاری همچنین اظهار کرد : بزرگترین آبشار مصنوعی ایران نیز ، در هفته جاری محوطه برج میلاد به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اجرای فضای سبز حاشیه بزرگراه امام علی (ع) همزمان با احداث این بزرگراه در خصوص تملک باغات تهران توسط شهرداری اظهار کرد : سال گذشته در منطقه یک ، 8 باغ توسط شهرداری خریداری شد و هم اکنون طراحی باغ ملک ، یکی از این باغ ها توسط سازمان در دست انجام است تا برای استفاده شهروندان آماده شود. خرید باغات تهران از جمله باغ های کن ، در دستور کار شهرداری است تا سرمایه های ملی شهر حفظ شود ، البته این اقدام هزینه هنگفتی نیاز دارد . باغ ایرانی ، از جمله باغ هایی است که سال گذشته توسط شهرداری تهران به تملک درآمد و با طراحی باغ های ایرانی ، هم اکنون مورد استفاده شهروندان قرار گرفته است.