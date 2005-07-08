تشكيل "دولت در سايه" ضروري است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دومين نشست فصلي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در سال 84 با هدف نقد و ارزيابي انتخابات ، تبيين وظايف و رسالت هاي پيش رو و نيز تقدير از همه تلاشگران در عرصه انتخابات برپا شد .



در بيانيه پاياني اين نشست تاكيد شده است :

1- برگزاري انتخابات رياست جمهوري در 27 خرداد و سوم تير نمايشي بزرگ از اتحاد و وحدت ملي ايرانيان در سالي كه از سوي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به نام مشاركت عمومي و همبستگي ملي نامگذاري شده است موجب حيرت جهانيان شد. حضور قريب به 60 ميليون نفر از مردم در دو مرحله انتخابات بيانگر پيوند مثال زدني ملت و آرمانهاي انقلاب اسلامي است. بي گمان بزرگترين پيروز عرصه انتخابات رهبر معظم انقلاب اسلامي و مردم آگاه و غيور ايران اسلامي هستند.

2- ما بار ديگر صميمانه ترين تبريك و شادباش خود را به رييس جمهور منتخب ايران دكتر احمدي نژاد اعلام مي نماييم. راي اعتمادي كه مردم به رييس جمهور منتخب دادند بزرگترين پشتوانه براي موفقيت و سربلندي دولت نهم خواهد بود. ما راي ميليونها ايراني آگاه و شرافتمند را راي به عدالت ، مبارزه با فساد ، كار آمدي نظام اجرايي ، گسترش وتحكيم ارزشهاي ديني و انقلابي ، مقابله با اشرافيگري وكاخ نشيني دولتمردان و ساده زيستي و خدمت گذاري مردم مي دانيم . اين اعتماد ملي به دكتر احمدي نژاد بار مسووليت وي را دو چندان كرده است. بر اين اساس همگان وظيفه داريم براي سربلندي رييس جمهور منتخب ايران دعا و كمك كنيم.

3- تشكيل كابينه كار آمد و قوي ، تدوين اولويت هاي دولت درسال جاري ، گسترش روابط صلح آميز با جهان ، مبارزه قاطع با مفاسد ، تامين امنيت همه جانبه و تلاش براي تحقق زندگي شرافتمند براي همه ايرانيان از اولويت هاي دولت نهم است. اما آنچه كه بايد به درستي مورد توجه قرار گيرد و درحكم گرانيگاه دولت باشد همانا تشكيل اطاق فكر يا به عبارت ديگر دولت در سايه متشكل از نخبگان و صاحب نظران ،مديران ، مديران برجسته و خوشنام براي رصد كردن ، نظارت وهدايت درست دولت وتوفيق آن مي باشد.

نبود اين مجمع نخبگان و انديشمندان در دولتهاي گذشته كه عمدتا ناشي از عملگرايي دولت ها بوده است هزينه هاي فراواني را براي كشور دربرداشته است.

4- جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي از تمام توان و امكانات براي موفقيت رييس جمهور و دولت آينده بهر خواهد گرفت. اين اقدام فارغ از هر گونه سهم خواهي و صرفا بر اساس رسالت ديني ،وظيفه انقلاب و ماموريت ملي مي باشد . براساس اين اعتقاد برنامه ها و اولويت هاي دولت نهم را كه حاصل ماهها كار جمعي است در كتابي بالغ بر 400 صفحه تدوين و در اختيار رييس جمهور منتخب قرار داديم در عين حال ما خير خواهي ، نقد مشفقانه وامر به معروف را وظيفه اي ديني دانسته و براين باوريم كه با اين اقدام دولت كار آمدترخواهد بود.

5- اصولگرايان با تلاش هاي بسيار توانستند در افزايش مشاركت و اعتماد مردم به نظام اسلامي ، گامهاي اساسي بردارند . وقتي درانتخابات دوم شوراها، به دليل عملكرد افراطي و ساختار شكنانه و نادرست افراطيون جبهه دوم خرداد در دولت، مجلس ششم و شوراها ، ميزان مشاركت مرد به پايين ترين ( 48 درصد )، با فعاليت اصولگرايان در شوراهاي اسلامي دوم شهر و روستا كه طعم شيرين خدمت را به ذائقه مردم نشاندند، توانستند در افزايش مشاركت مردم موثر بوده و ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم را به درصد مطلوبي برسانند. تلاش هاي اصولگرايان در شوراي شهر و مجلس هفتم شوراي اسلامي ، موجب شد تا هم مشاركت مردم افزايش يابد ( 65 درصد) و مهمتر اينكه ميزان اعتماد و اقبال مردم به اين جريان فزوني يابد. اكنون كه در گاه سوم، مردم حلقه خدمت رساني را با آراي خود تكميل نموده اند بر اصولگرايان است، با استفاده از تمام ظرفيت هاي موجود در نخبگان، دانشگاهيان ، حوزويان ، احزاب و گروههاي مختلف سياسي ، گام بلندي براي تحقق چشم انداز بيست ساله برداشته و ايران اسلامي را در پايگاه اول منطقه قرار دهند.

6- جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي براين باور است كه درسها و عبرت هاي انتخابات بايستي مورد تحليل و بررسي كارشناسي صاحبنظران عرصه هاي مختلف قرار گيرد چرا كه بررسي اين مهم مي تواند راه نويني را در پيمودن مسير مردم سالاري ديني فراهم آورد.

اما اگر بخواهيم به برخي از آن موارد اشاره كنيم مي توان به ناكامي وعده هاي عوام فريبانه ، شكست تبليغات پرزرق و برق ، تاكيد بر آراي دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم ، حمايت قاطع از نظام اقبال به گفتمان عدالت و وزن 8 درصدي گروههاي اپوزيسيون داخلي و خارجي انتخابات توجه كرد.

در جريان انتخابات برخي از افراد و احزاب منتسب به نامزدهاي انتخابات ، تلاش داشتند با طرح وعده هاي عوام فريبانه و اغوا گرايانه، آراي عمومي را تصاحب كنند و يا با تبليغات پرزرق و برق ، انتخاب مردم را تحت تاثير قرار دهند . اما نتيجه انتخابات نمايان ساخت كه مردم بر اساس عقل ، شعور و حركت درست، دست به انتخابي شايسته مي زنند.

7- انتخابات آتي ، چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري است. براساس قانون اساسي ،مجلس خبرگان ، مجلسي است كه با دارا بودن وظايف معين در نحوه شكل گيري و چگونگي حاكميت ، نقش حياتي دارد. مجلس خبرگان از سويي به عنوان امناي مردم ، منتخب مردم است و از سوي ديگر به عنوان فقهاي واجد صلاحيت تشخيص رهبر ، ضامن مشروعيت و سلامت رهبري و در نهايت كل نظام است. با توجه به وظايف خطير مجلس خبرگان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي لازم مي داند از هم اكنون با تكيه بر توان كارشناسي كشور در حوزه هاي علميه و دانشگاهها به ارايه مباحث اصولي و بنيادي پيرامون اين انتخابات پرداخته و بستر را براي حضور بالاي مردم همراه با انتخابات افرادي خبره و صاحبنظر بردارد.

بدون ترديد در چند سال گذشته، افراد فاضل ، انديشمند و عالمي در حوزه هاي علميه پرورش يافته اند كه داراي روحيه جوان و پرنشاطي هستند كه در صورت حضوردر مجلس خبرگان مي توانند در كار آمدي هر چه بيشتر اين مجلس موثر باشند.