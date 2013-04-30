یثربی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "نزدیک‌تر" قرار است در هفته تئاتر آسیای میانه که در شهر آلماتی برگزار می‌شود روی صحنه برود. مسئولان برگزاری این برنامه با دیدن فیلم نمایش از این کار برای اجرا دعوت کردند. من پیش از این درباره تئاتر سنتی ایران کنفرانسی در شهر آلماتی قزاقستان داشتم و از این طریق با این جشنواره آشنا شدم.

وی ادامه داد: این جشنواره آثاری را می‌پذیرد که مربوط به معضلات اجتماعی همان کشور باشد و بیشتر نیز آثار دانشجویی در آنجا روی صحنه می‌روند. نمایش" نزدیک‌تر" قرارست با تغییر بازیگر و عوامل اواخر خرداد ماه در قزاقستان روی صحنه برود.

وی ادامه داد: در اجرای جدید این نمایش سبک کار تغییراتی کرده و فضای اثر به نمایشنامه "مکبث" نزدیک‌تر شده است. در واقع فضای کابوس‌گونه "مکبث" و عذابی که شخصیت‌ها می‌کشند در این اثر به صورت ملموسی در رفتار شخصیت‌ها نمود یافته است. با رحیم نوروزی برای حضور در این نمایش صحبت‌های اولیه شده است اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

نمایش" نزدیک‌تر" مهر ماه 91 در تالار سایه تئاتر شهر میزبان علاقمندان تئاتر بود.