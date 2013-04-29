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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۹

حاجي بابايي خبر داد:

آموزش و پرورش شهريار دو ناحيه‌اي مي‌شود/ استقرار اداره كل نوسازي استان تهران در يكي از شهرستانها

آموزش و پرورش شهريار دو ناحيه‌اي مي‌شود/ استقرار اداره كل نوسازي استان تهران در يكي از شهرستانها

شهريار – خبرگزاري مهر: وزير آموزش و پرورش از دو ناحيه اي شدن آموزش و پرورش شهريار و استقرار اداره كل نوسازي استان تهران در يكي از شهرستانهاي اين استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا حاجي بابايي ظهر امروز در مراسم افتتاح مجموعه ورزشي شهداي اقتدار شهرستان شهريار در جمع مسئولان اظهار داشت: اگر كار براي آموزش و پرورش انجام شود، همه مشكلات كشور حل خواهد شد چرا كه تمام مشكلات بستگي به نوع نگاه ما به آموزش و پرورش، دانش آموزان و آينده سازان كشور دارد.

وي افزود: اصلاح ريشه اي مشكلات جامعه ائم از اقتصاد،‌ امنيت، فرهنگ، اشتغال و ... با رفع مشكلات در حوزه آموزش و پرورش ميسر مي شود،‌ در واقع مي توان در كوتاه مدت تصميم گرفت و برنامه ارائه داد و معضلات را رفع كرد اما ريشه اساسي حل تمام مشكلات به نوع نگاه به نيروي انساني بستگي دارد.

اين مسئول، دانش آموزان را اساس و ريشه اقتصاد، اشتغال، امنيت و فرهنگ جامعه دانست و عنوان كرد: بايد دانش‌آموزان را براي اداره آينده كشور آماده كرد.

                                             

استقرار اداره كل نوسازي شهرستانهاي استان تهران در يكي از شهرستانها

حاجي بابايي ادامه داد: تمامي كشورهاي پيشرفته دنيا اگر به جايگاه ويژه اي رسيدند و توانستند در جهان نام آور باشند، از طريق نگاه و توجه به نيروي انساني و آموزش و پرورش بوده است.

وزير آموزش و پرورش، زيباترين جلوه اسلام،‌ هدايت انسان و پيام پيامبران را عدالت با محوريت دين اسلام دانست و يادآور شد: بايد در تمام كشور اينگونه خدمات در حوزه هاي مختلف و در شان مردم به ملت ارائه شود كه بر اين اساس، به طور قطع بر اساس عدالت،‌ كشور روز به روز قدرتمند تر و مستحكم تر خواهد شد.

وي افزود: شهرستانهاي استان تهران از نظر مدرسه سازي نيازمند نگاهي جديدي بود كه در اين راستا مجوزي آماده شد كه اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس در شهرستانهاي اين استان به طور جداگانه از شهر تهران مستقر و راه اندازي شود.                                            

آموزش و پرورش شهريار دو ناحيه اي مي شود

اين مسئول، همچنين در مژده اي به مردم شهريار اعلام كرد:‌ با توجه به گستردگي شهريار و پيگيري مسئولان اين شهرستان، اقدامات لازم براي دو ناحيه اي شدن آموزش و پرورش شهريار در حال انجام است.

حاجي بابايي، همچين از تعامل مثبت مسئولان شهريار تقدير كرد و اذعان داشت: هماهنگي و تعامل بسيار مطلوب مسئولان اين شهرستان نويد دهنده رشد و توسعه و نماد عقلانيت و پايبندي به انقلاب اسلامي ايران است كه در تمامي شهرستانها بايد اين تلاش به كار گرفته شود و مسئولان شبانه روز فقط در خدمت مردم باشند.

وزير آموزش و پرورش افزود: اينگونه تعامل و كنارهم بودن ويژگي انسانهايي است كه به خون شهدا و انقلاب پايبندند، هرچه داريم از شهدا و مردم است و بنا بر فرموده امام(ره) طي طول تاريخ جز برهه اي از صدر اسلام مردمي مثل مردم ايران وجود نداشت چرا كه تمام فداكاري لازم در سراسر كشور براي شكل گيري و پيروزي انقلاب اسلامي را انجام دادند. 

کد مطلب 2043262

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