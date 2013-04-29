به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا حاجي بابايي ظهر امروز در مراسم افتتاح مجموعه ورزشي شهداي اقتدار شهرستان شهريار در جمع مسئولان اظهار داشت: اگر كار براي آموزش و پرورش انجام شود، همه مشكلات كشور حل خواهد شد چرا كه تمام مشكلات بستگي به نوع نگاه ما به آموزش و پرورش، دانش آموزان و آينده سازان كشور دارد.

وي افزود: اصلاح ريشه اي مشكلات جامعه ائم از اقتصاد،‌ امنيت، فرهنگ، اشتغال و ... با رفع مشكلات در حوزه آموزش و پرورش ميسر مي شود،‌ در واقع مي توان در كوتاه مدت تصميم گرفت و برنامه ارائه داد و معضلات را رفع كرد اما ريشه اساسي حل تمام مشكلات به نوع نگاه به نيروي انساني بستگي دارد.

اين مسئول، دانش آموزان را اساس و ريشه اقتصاد، اشتغال، امنيت و فرهنگ جامعه دانست و عنوان كرد: بايد دانش‌آموزان را براي اداره آينده كشور آماده كرد.

استقرار اداره كل نوسازي شهرستانهاي استان تهران در يكي از شهرستانها

حاجي بابايي ادامه داد: تمامي كشورهاي پيشرفته دنيا اگر به جايگاه ويژه اي رسيدند و توانستند در جهان نام آور باشند، از طريق نگاه و توجه به نيروي انساني و آموزش و پرورش بوده است.

وزير آموزش و پرورش، زيباترين جلوه اسلام،‌ هدايت انسان و پيام پيامبران را عدالت با محوريت دين اسلام دانست و يادآور شد: بايد در تمام كشور اينگونه خدمات در حوزه هاي مختلف و در شان مردم به ملت ارائه شود كه بر اين اساس، به طور قطع بر اساس عدالت،‌ كشور روز به روز قدرتمند تر و مستحكم تر خواهد شد.

وي افزود: شهرستانهاي استان تهران از نظر مدرسه سازي نيازمند نگاهي جديدي بود كه در اين راستا مجوزي آماده شد كه اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس در شهرستانهاي اين استان به طور جداگانه از شهر تهران مستقر و راه اندازي شود.

آموزش و پرورش شهريار دو ناحيه اي مي شود

اين مسئول، همچنين در مژده اي به مردم شهريار اعلام كرد:‌ با توجه به گستردگي شهريار و پيگيري مسئولان اين شهرستان، اقدامات لازم براي دو ناحيه اي شدن آموزش و پرورش شهريار در حال انجام است.





حاجي بابايي، همچين از تعامل مثبت مسئولان شهريار تقدير كرد و اذعان داشت: هماهنگي و تعامل بسيار مطلوب مسئولان اين شهرستان نويد دهنده رشد و توسعه و نماد عقلانيت و پايبندي به انقلاب اسلامي ايران است كه در تمامي شهرستانها بايد اين تلاش به كار گرفته شود و مسئولان شبانه روز فقط در خدمت مردم باشند.

وزير آموزش و پرورش افزود: اينگونه تعامل و كنارهم بودن ويژگي انسانهايي است كه به خون شهدا و انقلاب پايبندند، هرچه داريم از شهدا و مردم است و بنا بر فرموده امام(ره) طي طول تاريخ جز برهه اي از صدر اسلام مردمي مثل مردم ايران وجود نداشت چرا كه تمام فداكاري لازم در سراسر كشور براي شكل گيري و پيروزي انقلاب اسلامي را انجام دادند.