27 هکتار از اراضی کهگیلویه و بویراحمد رفع تصرف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جمادی افزود: این میزان شامل 3.5 هكتار در منطقه بنسنجان شهر ياسوج و حدود 23 هكتار در منطقه دلون شهر سي سخت است.

وی بیان کرد: در آينده نزديك اقدامات مؤثري در زمينه تصرفات غير قانوني انجام خواهد گرفت.

وی بیان داشت: منافع عمومي و ملي در اولويت کاری است و از نهادهاي دست اندركار انتظار داريم در اين زمينه همكاري كنند.

جمادی با تأكيد بر حفاظت حقوق بيت المال اظهار داشت: براي كساني كه به بيت المال تعرض مي­كنند، پيگرد قانوني سختي در نظر گرفته شده ­است.

وی افزود: حفاظت از حقوق بيت المال بايد به فرهنگ عمومي تبديل شود و همه تلاش­ها باید در راستای ريشه كن كردن روند جرايم باشد.

رئیس دادگستری استان تصریح کرد: حجم پرونده­هاي قضايي مربوط به منابع طبيعي بالاست و در اجراي احكام منابع طبيعي در سال جديد انقلابي عمل مي­ كنيم.