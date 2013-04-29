27 هکتار از اراضی کهگیلویه و بویراحمد رفع تصرف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جمادی افزود: این میزان شامل 3.5 هكتار در منطقه بنسنجان شهر ياسوج و حدود 23 هكتار در منطقه دلون شهر سي سخت است.
وی بیان کرد: در آينده نزديك اقدامات مؤثري در زمينه تصرفات غير قانوني انجام خواهد گرفت.
وی بیان داشت: منافع عمومي و ملي در اولويت کاری است و از نهادهاي دست اندركار انتظار داريم در اين زمينه همكاري كنند.
جمادی با تأكيد بر حفاظت حقوق بيت المال اظهار داشت: براي كساني كه به بيت المال تعرض ميكنند، پيگرد قانوني سختي در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حفاظت از حقوق بيت المال بايد به فرهنگ عمومي تبديل شود و همه تلاشها باید در راستای ريشه كن كردن روند جرايم باشد.
رئیس دادگستری استان تصریح کرد: حجم پروندههاي قضايي مربوط به منابع طبيعي بالاست و در اجراي احكام منابع طبيعي در سال جديد انقلابي عمل مي كنيم.
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