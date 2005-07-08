طرح مبارزه با سوء تغذيه 17 هزار كودك زير 6 سال اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسين بحيرايي افزود: اين طرح با اولويت استانهاي محروم از جمله در استان سيستان و بلوچستان ، نهبندان در خراسان جنوبي به دليل خشكسالي چند ساله و استان هرمزگان بخش بشاگرد اجرا مي شود.

وي با اشاره به تخصيص اعتباري معادل 4 ميليارد ريال براي مبارزه با سو تغذيه كودكان زير 6 سال كشور گفت: عليرغم توانايي و داشتن ظرفيت هاي لازم براي تعميم اين طرح به كل كشور اعتبار تخصيصي پاسخگوي اجراي اين طرح در سطح ملي نيست.

بحيرايي خاطرنشان كرد: در پي توافقات صورت گرفته با وزارت بهداشت ، درمان كودكان زير 6 سال مورد آزمايش و بررسي قرار گرفته و در صورت دارا بودن پايش رشد نامطلوب چنانچه خانواده داراي توانايي مادي لازم براي تامين معاش كودك نباشد، متناسب با سن كودك سبد غذايي مطلوب تهيه و در اختيار خانواده قرار مي گيرد.

وي خاطرنشان كرد: بعد از 6 ماه ارايه سبد مطلوب غذايي به كودك تاثير و عملكرد آن بررسي شده تا در صورت نياز سبد غذايي تقويت شود.

معاون حمايت خانواده كميته امداد تصريح كرد: برخي خانواده ها با وجود نداشتن مشكل مالي به دليل بي اطلاعي از تغذيه مناسب ، كودكانشان مبتلا به سو تغذيه شده اند كه با هماهنگي هاي صورت گرفته با وزارت بهداشت بروشورهاي آموزشي تهيه و در اختيار خانواده ها قرار مي گيرد.