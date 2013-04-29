حضرت زهرا(س) الگویی کامل برای زنان/ برگزاری جشن میلاد در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سيد هاشم حسينی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: روز میلاد حضرت زهرا(س) روزی پر از خاطره و معنویت است، خاطراتی شیرین از مادران مهربان، فرزندان با محبت و همسران با وفا که این روز به یمن زاد روز بانوی نمونه اسلام، فاطمه زهرا(س)، روز مادر نام گرفته است.

وی به نزول سوره کوثر بر پیامبر اسلام(ص) اشاره کرد و عنوان داشت: کوثر به معنای خیر کثیر است وجود حضرت زهرا(س) همان فرزند صالح پیامبر(ص) بود که خیر کثیر داشت، حضرت زهرا(س) بر همه ائمه حجت است، زیرا اگر حجت نبود نمی توانست همتای حضرت امیرالمؤمنین(ع) باشد.

حجت ‌الاسلام حسینی حضرت زهرا(س) را الگوی کامل برای زنان و مادران دانست و ادامه داد: حضرت زهرا(س) هديه‌ ای الهی برای بشريت بود و به ‌عنوان انسانی کامل برای الگوپذيری برای تمام بشريت به‌ ويژه زنان مسلمان مطرح است.

وی تصریح کرد: زنان مسلمان ايران با تمسک از فضائل حضرت زهرا(س) و بهره‌ گيری از ابعاد شخصيتی ايشان می توانند روز به روز در پيشبرد اهداف فردی و اجتماعی و همچنين نظام اسلامی ايران موفق باشند.

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) در بقاع متبرکه شاخص استان تهران

معاون فرهنگی، اجتماعی اداره‌ کل اوقاف و امور خيريه استان تهران اضافه کرد: به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا(س) مراسم جشن در بقاع متبرکه شاخص استان تهران 10 و 11 ارديبهشت ‌ماه به مدت دو شب برگزار می ‌شود.

وی یادآور شد: این مراسم با هدف گراميداشت منزلت مقام زن در اسلام و همچنين نقش تأثيرگذار و ارزنده وی در خانواده و جامعه به ‌ويژه با الگوپذيری از منش حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور آحاد مردم برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی افزود: هدف از برپايی جشن حضرت زهرا(س) ترويج فضائل و سيره فاطمی برای همه به خصوص زنان جامعه است و برگزاری مراسم سخنرانی درباره شخصيت حضرت فاطمه(س) و شخصيت زن، مولودی‌ خوانی و برگزاری مسابقات فرهنگی از برنامه‌های جنبی اين مراسم است.

وی عنوان داشت: میلاد حضرت زهرا(س) برای همه مسلمانان بهار در بهار است، خطبه های آن حضرت(س) برای ما راهنمای عمل است و باید مؤمنین و مؤمنات در کنار جشنها به فرمایشات و سیره آن حضرت(س) توجه کنند.