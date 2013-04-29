به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی هاکی چمنی ایران با دعوت از 32 بازیکن نخستین اردوی سال 92 را از روز پنجشنبه هفته جاری به میزبانی گچساران آغاز می کند. این اردو قرار است تا روز بیستم اردیبهشت ماه ادامه یابد. رجب نورانی، سرمربی تیم ملی سالنی هاکی که اخیرا به عنوان سرمربی تیم چمنی برگزیده شده در کنار ابوالفضل یوسفی کار آماده سازی تیم ملی را بر عهده دارد.

تیم ملی چمنی برای حضور در بازیهای آسیایی 2014 کره جنوبی برنامه های آماده سازی خود را آغاز می کند. اسامی بازیکنانی که در این اردو حضور دارند به شرح زیر است:

ساسان حاتمی‌نژاد، تیمور یعقوبی، جاوید گل‌محمدی، محمد اثنی‌عشری، علی قربانی، فرشید فخاری، رضا نوروززاده، سیدمحسن‌ هاشمی، یعقوب بهرامی، رضا رحیمی، شایان بزرگ‌زاده، محمد کریمی، علیرضا سلطانی، احسان یوسف‌وند، علیرضا چزانی، سیدامیر هاشمی، وحید فتحی، پیام منصوری، سجاد نوری، امیر اروئی، عباس اروئی، حمیدرضا نورانیان، اویس مومنیان، علی محبی، سجاد ممی‌زاده، مسعود بهلولی، کاوه ملکی، نیما حیدری، احسان گلستانی‌نیا، نوید طاهری‌راد و سجاد اصغری