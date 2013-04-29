هیئت اجرایی انتخابات در حال انتخاب است/ اقتصاد با بده بستان درست فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، محمدرضا باهنر ظهر دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی در تالار خلیج فارس افزود: امسال سال انتخابات است و دو انتخابات همزمان برگزار و اولین بار این تجربه در کشور اجرا می شود، بنابراین باید هم افزایهایی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: توجه به یکی از انتخابات نباید انتخابات دیگر را تحت شعاع قرار دهد، زیرا هر دو انتخابات مهم هستند.

وی عنوان کرد: انتخابات شوراهای شهر و روستا از جهت اینکه مدیریت شهر و روستا را برعهده دارند، بسیار با اهمیت است و ما در دولت به دنبال آن بودیم که پس از رشد شوراها، برخی مسائل مانند بهداشت شهری، آموزش و پرورش را در اختیار شورا و شهرداری قرار دهیم.

وی انتخابات ریاست جمهوری را بسیار با اهمیت برشمرد و گفت: وجود رئیس جمهوری با تدبیر و دوراندیش بسیار مهم است و وظیفه ملی بوده که با شرکت در انتخابات در سرنوشت خود دخالت کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی در پایان انتخابات مطرح می کنند که نتایج اعلام شده با آرای صندقها متفاوت است، گفت: در طول 30 سال گذشته این مورد وجود نداشته و ساختار انتخابات در کشور طوری است که امکان هیچگونه تقلب وجود ندارد.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بیان داشت: کشور ما در نظام بین الملل دارای تعاریف ویژه ای است که برخی شاخص های حیاتی و تعادل بخش در کشور بهم ریخته است.

ایران کشور سبز از نظر امنیت است

وی گفت: با توجه به دشمنان زیادی که کشور ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه دارد، از نظر شاخص امنیت در وضعیت بسیار خوبی بسر می برد و با نگاه به اوضاع کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان، اوضاع کشور بسیار خوب است و همه نقاط از نظر امنیتی، نقطه سبز محسوب می شوند.

باهنر به شاخص سلامت و بهداشت اشاره و اضافه کرد: ایران از نظر شاخص های سازمان بهداشت جهانی جزو چند کشور اول آسیا محسوب می شود.

شاخص اشتغال و بیکاری نگران کننده است

وی یادآورشد: در برخی شاخص ها مثل سطح عمومی قیمت ها، وضعیت نگران کننده ای وجود دارد و سال گذشته تحریم بر کشور در سطح بسیار بالایی بود که به 40 درصد رسید و در 10 سال اخیر بی سابقه بود و شاخص بیکاری نیز به همین صورت است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در هر خانه، حداقل یک نیروی آماده به کار وجود دارد ولی زمینه اشتغال فراهم نیست و در زمینه بیکاری، وضعیت کشور بسیار اسفبار است.

این کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری گفت: تولید و رشد اقتصادی بر اساس چشم انداز 20 ساله مقرر بود به 8.6 درصد باشد که 2.5 درصد مربوط به بهره وری است ولی متاسفانه عدد رشد در چهار سال اخیر 4.5 درصد بوده و با بررسی دو سال اخیر این عدد ممکن است به صفر نیز نزدیک شود.

وی تصریح کرد: این مسئله بر روی اشتغال، رشد اقتصادی و ... تاثیرگذار است و بسیار نگران کننده و نامناسب است ولی ضریب جینی در کشور اصلاح شده و فاصل بین قشر فقیر و غنی کمتر شده است.

محمدرضا باهنر به بیانات مقام معظم رهبری اشاره و عنوان کرد: به فرمایش رهبری، دولت آینده نباید ضعف های دولتهای قبلی را داشته و باید نقاط قوتش بیشتر باشد و ما باید به دنبال علت این ضعف ها باشیم.

دلایل گرانی در کشور

وی با بیان اینکه علت گرانی در کجاست گفت: علت آن را باید در نداشتن سیاست راهبردی، بی برنامگی، تحریم، رشد نقیدنگی، اجرای طرح یارانه ها دانست که تورم 40 درصدی را بر مردم تحمیل کرده است.

باهنر در پاسخ به اینکه چرا با برخی قانونشکنی های رئیس جمهوری برخورد قاطع نمی شود، گفت: ما برداشتمان اینگونه بوده که دولت 80 درصد قوانین را درست اجرا می کند و 10 درصد را بخاطر غفلت، تسامح و یا اینکه امکان اجرا وجود ندارد، اجرا نمی کند و پنج درصد قوانینی بود که رئیس جمهور می گفت من قبول ندارم و پنج درصد باقیمانده از هنجارهای غلطی بود که رئیس جمهور می خواست در دولت 9 و 10 آن را به کرسی بنشاند و به این شکل که اگر قانونی را قبول نداشت، آن را اجرا نمی کرد که ما با آن مقابله می کردیم.

مجلس به مقتضیاتش عمل کرد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هر زمانی به مقتضیات خودش عمل کرده است و ما با در نظر گرفتن مقرارت و منافع کار اقدامات لازم را انجام می دادیم و گاهی از انجام حرکات تند و شدید جلوگیری شده است.

وی درباره علت تورم و آیا اینکه قیمت ها کاهش می یابد یا خیر گفت: عوامل زیادی بر روی تورم تاثیر دارد که مهمترین عامل حجم نقدینگی و سرعت گردش پول است که این درسال جاری به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است .

باهنر عوان کرد: وقتی قانون هدفمندی یارانه ها، حجم پول از طبقه ای به طبقه دیگر منتقل و باعث شد هزینه های روزمره کشور بالا رود و پول از طبقاتی که نیاز روزمره ندارند به افرادی که نیاز روزمره دارند منتقل شود.

نقدینگی به تولید هدایت نشد

وی افزود: از طرفی این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده و این امر باعث تورم بالا در کشور شده است.

وی گفت: یک نوع تورم ساختاری در کشور داریم که حدود 20 درصد است و برخی تورمها نیز مربوط به سیاستهای اعمال شده است و 20 درصد اضافه ای که بوجود آمده در یک برنامه دو ساله قابل رفع است.

باهنر یادآور شد: به عنوان مثال با هدایت پول و سرمایه گذاری به سمت تولید می توان، درصد زیادی از تورم را کاهش داد و بخشی از تورم نیز، تورم انتظاری است و با تصور اینکه ممکن است بخشی از قیمت ها افزایش صورت گیرد، این افزایش صورت می گیرد.

کنترل تورم راه جلوگیری از افزایش قیمتهاست

وی درباره کاهش قیمتها گفت: قیمت ها پایین تر از این میزان نمی آید و بهترین راه کنترل تورم برای جلوگیری از افزایش قیمتهاست و بخشی از این نابسامانیها به دلیل حرفهای زده شده از سوی مسئولان است که با اعلام برخی موضعات باعث افزایش قیمتها شده اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ولایت مطلقه فقیه گفت: ولایت فقیه در اصل 110 قانون اساسی آمده و یکسری وظایف و اختیاراتی دارد، درسالهای اخیر بر روی اختیارات ولی فقیه مانورهایی داده شده که نیاز نیست.

وی گفت: منویات مقام معظم رهبری در تمام قوانین کشور ساری و جاری است و در قانون اساسی ضرورت ندارد که ولی فقیه هر روز از اختیارات مطلقه خود استفاده کند مگر در مواقع بسیار خاص مانند زمانیکه حضرت امام راحل قطعنامه را پذیرفت و در حالت عادی مملکت در حال اداره شدن است.

محمدرضا باهنر به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و اضافه کرد: اگر این قانون درست اجرا شود، برنامه چشم انداز 20 ساله کشور بوده و بسیاری از مشکلات حل می شود و تکان خوبی در بخش تولید کشور ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: دولت باید به دنبال تولید کالا و خدمات باشد، بویژه کالاهایی که قابل صدور است.

وی افزود: از سال 89 در بودجه سالی 20 درصد از درآمد ارزی را ذخیره کردیم و هر سال مقرر شد سه درصد به این میزان اضافه شود و در حال حاضر بیش از 60 میلیارد دلار از درآمد ارزی از دسترس دولت کنار گذاشته شد و بر آن هستیم تا در چهار سال آینده کل درآمد نفت را از دسترس هزینه دولت خارج و برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.

کاندیدای احتمالی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از شعارهای دولت را ایجاد 2.5 میلیون شغل در کشور اعلام کرد و گفت: با توجه به بررسیها، اشتغال ایجاد شده برای 500 هزار نفر بوده است.

وی درباره برنامه خود در سیاست خارجی گفت: مسائل و مشکلات اقتصادی 40 درصد به دلیل تحریمها و 60 درصد باقیمانده به دلیل عدم استفاده از مدیران مجرب و ... است.

اقتصاد با بده بستان درست فعال می شود

وی اظهار داشت: در دنیا 200 کشور وجود دارد و ما با چند تا اختلاف داریم، بحث من این است که چرا با سایر کشورها ارتباط سالم نداریم، اقتصاد زمانی فعال می شود که بده بستان درست داشته باشیم.

محمدرضا باهنر درباره انرژی هسته ای گفت: انرژی هسته ای حق مسلم ماست و از آن کوتاه نمی آییم ولی می توانیم طوری عمل کنیم که با دیپلماسی فعال و با حفظ منافع، میزان تحریمها و قطعنامه ها را کمتر کنیم.

وی اظهار داشت: مسئولان ما ضمن دفاع از اصول حق ندارند هزینه دفاع از این اصول را افزایش دهند و سیاست خارجی چیزی مخلوط از لبخند و اخم است و نباید به همه توهین کنیم.

باهنر در پاسخ به تاخیر در معرفی هیئت اجرایی انتخابات از سوی دولت گفت: هیئت اجرایی انتخابات در حال انتخاب است و اگر کسی بخواهد اختلال ایجاد کند پش بینی لازم شده است و مشکلی ایجاد نمی شود.