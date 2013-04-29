کشور دچار رکود در بخش های تولیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز (دوشنبه) در دیدار با روسای مجامع استانی مجمع عالی نمایندگان کارگران، اظهار داشت: اگر ما بخواهیم تحریم ها را تبدیل به فرصت کنیم باید به تولید و اشتغال توجه داشته باشیم و با این روش می توانیم جلوی تورم را هم بگیریم.

وی افزود: استاد شهید مطهری هم به این نکته اشاره داشته اند که اهداف عالی اسلام بدون داشتن اقتصاد سالم ممکن نیست. و تحقق این اقتصاد به تحرک و پویایی بستگی دارد، اگر تولید در رکورد باشد کشور دچار بیماری اقتصادی می شود و حتی اگر از منابع دیگری شریان اقتصای جریان داشته باشداما اقتصاد سالمی نخواهد بود.

لاریجانی در ادامه تصریح کرد: کارخانه ها و کارگاههای تولیدی اهمیت زیادی در رشد اقتصاد دارندو باید شرایط به گونه ای فراهم شود تا با دادن تسهیلات روند تولید آنان توسعه پیدا کند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: آرامش روانی کارگران حائز اهمیت است و برای این آرامش لازم است که به قراردادهای این قشر توجه ویژه ای داشت و قراردادهای موقت کار فقط در شرایط محدود و خاصی منعقد شود.

وی در خصوص روابط تجاری با سایر کشورها، گفت: مراودات بین المللی بین کشورها همیشه وجود داشته و اتفاق جدیدی نیست اما باید به این نکته توجه داشت که تنها با افزایش تولیدات ملی می توانیم در صحنه بین المللی هم تغییراتی ایجاد کنیم؛ اگر مراوده اقتصادی با کشورهای خارجی ما را نیازمند آنان کند از سنت فکری اسلامی فاصله گرفته ایم، اما اگر به خودکفایی کشور آسیبی نرساند، امری مثبت خواهد بود.

گفتنی است در ابتدای این دیدار، روسای مجامع استانی مجمع عالی نمایندگان کارگران، به مسائل و مشکلات کارگران مانند ابلاغ آیین نامه ای از سوی دولت با عنوان احیای نظام استادی و شاگردی که کلیه مشمولین آن از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج هستند، عدم رعایت الزامات در تصحیح قانونی کار از سوی دولت و بی توجهی به اسناد بالادستی و عدم تدوین سند ملی کار شایسته توسط دولت که در برنامه چهارم و پنجم بر آن تائید شده بود، اشاره کردند.