تيم فوتبال جانبازان و معلولان ايران از راهيابي به فينال بازماند

به گزارش خبرگزاري" مهر" تيم ملي فوتبال CP جانبازان و معلولان كشورمان دردومين ديدار مرحله يك چهارم نهايي و براي راهيابي به فنيال مسابقات جهان به ديدار تيم اوكراين قهرمان پارالمپيك و جهان رفت كه در پايان اين ديدار بازي را سه بر صفربه حريف پرقدرت خود واگذار نمود. با نتيجه بدست آمده تيم كشورمان در صورت پيروزي در مقابل ايرلند كه امشب ساعت 23 به وقت كشورمان برگزار مي شود براي كسب مقام سوم روي در روي تيم دوم گروه B قرار خواهد گرفت.