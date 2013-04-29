به گزارش خبرگزاری مهر،محمدی اختصاص باجه ویژه به منظور پاسخگویی به معلولان ،جانبازان و خانواده شهدا را از دیگر فعالیت های اداره درآمد شهرداری منطقه 7 در جهت رفاه حال این عزیزان دانست و اضافه کرد: راه اندازی آرشیو الکترونیکی پرونده ها موجب شده استفاده فیزیکی از پرونده ها به 5 درصد برسد و سرعت پاسخگویی را تا 85 درصد افزایش داده به طوری که باجه های اداره درآمد در کمترین زمان ،روزانه میزبان نزدیک به500 مراجعه کننده است.

وی در ادامه از استقبال شهروندان از پرداخت غیرحضوری خبر داد و خاطر نشان کرد:علاوه بر حضور در واحد درآمد و نوسازی منطقه ، مراجعه شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک و به خصوص سایت شهرداری تهران www.tehran.ir به منظور پرداخت عوارض نوسازی قابل توجه بود.

محمدی خاطرنشان کرد: به منظور رفاه مردم صدور مفاصا حساب های عوارض نوسازی در دفاتر اسناد رسمی نیز قابل چاپ است.

رئیس اداره درآمد شهرداری منطقه 7 افزود: با توجه به مشارکت مطلوب شهروندان ،اداره درآمد منطقه نیز بنا به بضاعت هم منطقه ای ها با ارائه تسهیلات تشویقی و تقسیط عوارض سعی در همراهی با شهروندان عزیز داشته است.