امضاي قرارداد ساخت پروژه هسته اي سازگار با محيط زيست ميان روسيه و بانك توسعه اروپا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريانووستي، توافق اخير روسيه كه بين "سرگئي آنتي پوف" معاون سازمان انرژي اتمي روسيه(روس اتم) و "وينس نواك" مدير بخش امنيت هسته اي بانك توسعه و بازسازي اتحاديه اروپا صورت گرفت بر اساس برنامه هسته اي محيطي چند جانبه (MNEPR) بود.

سازمان انرژي اتمي روسيه اعلام كرد:"توافقي كه بين ما و بانك مذكور صورت گرفت تصريح مي كند كه بانك بطور رايگان از خريد و نصب تجهيزات فني و تاسيسات ضروري زير بنائي براي پروژه هاي هسته اي محيطي حمايت كند و در اين خصوص كمك مالي نيز در اختيار روسيه قرار مي دهد.

لازم به ذكر است كه اقدام اخير روسيه از اين جهت مي باشد كه اين كشور در تلاش است تا تاسيسات هسته اي خود بازسازي كند و بخشي سفر اواسط ماه گذشته ميلادي الكساندر روميانتسف به آمريكا را هم مي توان در اين راستا تلقي كرد.