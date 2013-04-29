كتاب "امام حسين(ع) از ديدگاه اهل سنت" در قم منتشر شد

علي باقرشيخاني، نویسنده کتاب "كتاب امام حسين از ديدگاه اهل سنت" در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان هدف خود از نگارش اين كتاب گفت: "كتاب امام حسين از ديدگاه اهل سنت" با هدف تقريب نظرات بين اهل تشيع و تسنن در رابطه با مقبوليت امام حسين(ع) بين اين دو مذهب است.

وی افزود: بيان واقعه عاشورا، اوج فضيلت و بزرگواري و نمايش عالي ترين فضايل انساني است و اين نوشتار گذري کوتاه بر زندگي آن حضرت و نظري به زواياي زندگي ايشان به ويژه در جريان نهضت عاشورا است.

مدير بخش پژوهشكده حج و زيارت قم افزود: تمام مطالب اين كتاب از کتب معتبر اهل سنت استخراج شده و محل نقل هر واقعه در کتاب هاي مورد استناد به طور كامل بيان شده است که از جمله منابع مورد استفاده در تدوين كتاب مي‌توان به تاریخ دمشق ابن عساکر، مسند احمد بن حنبل،کنزالعمال، صحیح بخارى، البدايه و النهايه ابن كثير و... اشاره كرد.

وی اظهار داشت: كتاب مذكور در 6 فصل اصلی شامل شرح حال، فضايل و مناقب از ديدگاه قرآن و اهل سنت -اصحاب و پيامبر، ويژگی‌­های اخلاقی و سيره عملی، علت و عوامل قيام و واقعه عاشورا ، موضع­‌گيری‌های سياسی و اجتماعی حضرت، و سخنان حكيمانه حضرت و يا به نقل از پيامبر تهيه و تدوين شده است.

باقر شيخاني تاكيد كرد: كتاب " امام حسين از ديدگاه اهل سنت" با همكاري مركز پژوهش‌های اسلامی صدا و سيماي استان قم براي نخستين بار در قم منتشر شد كه حدود 1200 نسخه براي شمارگان اول چاپ شده است.

وي در ديباچه اين كتاب بيان كرده است: پرداختن به زندگانی امام حسين (ع) آثار متعددی دارد كه از آن جمله می‌توان به الگوسازی برای نسل جوان، فرهنگ­‌سازی برای ارتقای اخلاق فاضله در جامعه، آشنايی مردم مسلمان جهان با شخصيت‌­های مهم صدر اسلام، زمينه­‌سازی برای ايجاد وحدت در بين مسلمانان و كاهش اختلافات مذهبی اشاره كرد.

در ادامه کتاب می‌خوانیم: شايسته است رسانه ملی كه وظيفه رشد اخلاقی و پالايش درونی افراد و ايجاد همدلی بين مسلمانان را برعهده دارد، با پرداختن به اين اسوه‌های مشترك، نقش مهم خود را ايفا كند.

باقر شيخاني در خصوص محبت و توجه وی به مذاهب گفت: محبت آن حضرت اختصاص به مذهب خاصی ندارد و همه مسلمانان به او عشق می‌ورزند و او را مقتدای خود می­‌دانند. برهمين اساس، كتاب موجود تلاش كرده تا گوشه‌ای از فضايل و سيره الهی آن حضرت در منابع اهل سنت را جهت پشتيبانی از برنامه‌های رسانه ملی بازنمايی و بازخوانی نمايد.

وي در پايان اظهار داشت: پرداختن به زندگانی امام(ع) آثار متعددی دارد كه از آن جمله می‌توان به الگوسازی برای نسل جوان، فرهنگ­‌سازی برای ارتقای اخلاق فاضله در جامعه، آشنايی مردم مسلمان جهان با شخصيت‌­های مهم صدر اسلام، زمينه­‌سازی برای ايجاد وحدت در بين مسلمانان و كاهش اختلافات مذهبی اشاره كرد.