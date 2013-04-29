فاصله کشتارگاه جیرفت تا استانداردهای بهداشتی/ قاچاق دام سلامت جامعه را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه کارگروه بررسی بیماری های مشترک انسان و دام ظهر دوشنبه برگزار شد، ابراهیم توکلی با اشاره به اهمیت مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام اظهارداشت: شعار امسال روز جهانی دامپزشکی پیشگیری از طریق واکسیناسیون می باشد.

وی افزود: با توجه با اهمیت مبارزه با بیماری های مشترک کارگروه مشخصی برای بررسی این بیماری ها در سطح دنیا برگزار می شود.

معاون فنی دامپزشکی جنوب کرمان نیز در این جلسه با اشاره بر اینکه بیماری هاری یکی از معضلات این منطقه می باشد اظهارکرد: واکسیناسیون سگ های ولگرد و گله در منطقه در حال انجام است.

خوبیار مشایخی با بیان اینکه مبارزه با بیماری هایک پروسه کامل است تصریح کرد: مبارزه با بیماری ها نیازمند تعامل بین بخشی میان دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری است.

وی با بیان در چهارشهرستان جنوبی کشتارگاه وجود ندارد بیان داشت: درکشتارگاه جیرفت شهرداری تلاش های زیادی انجام داده است امام هنوز تا استاندارد فاصله دارد.

مشایخی با اشاره به اینکه بیماری شاربن در این منطقه به صفر رسیده است خاطرنشان کرد: در مراقبت از شاربن همکاری بین بخشی نیاز است.

فریدون افضلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشهای دامپزشکی اظهارداشت: باید برای مبارزه با بیماری های مشترک تلاش زیادی شود.

محمود معناصری معاون فرماندارجیرفت نیز در این جلسه با بیان اینکه در دامپزشکی تلاش زیاد است خاطرنشان کرد: کشتارگاه جیرفت تحت نظارت شهرداری است اما شهرداری جیرفت با مشکلات مالی روبه رو است.

وی افزود: در اعتبارات سال جاری باید بخشی از بودجه شهرداری ها به کشتارگاه ها تخصیص داده شود.

ابراهیم محمدی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نیز در این جلسه گفت:دامپزشکی مراقبت خود را در مبارزه با بیماری ها وحفظ بهداشت بیشتر کند.

در این جلسه کارشناسان دامپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ،شهرداری ها وفرمانداری های جنوب کرمان دیدگاه های خود را در خصوص هرچه بهتر کردن مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام ارائه کردند و چهار مصوبه نیز داشتند.

