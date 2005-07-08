دانشجويان ممتاز نوبت دوم 50 درصد بيشتر از ديگر دانشجويان وام شهريه دريافت مي كنند

دكتر حميد خوش گفتار در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: از امسال بر اساس ماده 50 قانون برنامه چهارم وام شهريه دانشجويان نوبت دوم (شبانه) در مقاطع مختلف آن به عهده صندوق رفاه وزارت علوم است. در حال حاضر اعتبارات مربوط به اين وام ها تصويب شده است.

وي تصريح كرد: تمام دانشجويان شبانه دانشگاه هاي زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت مي توانند از وام هاي شهريه صندوق رفاه استفاده كنند.

وي خاطر نشان كرد: در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته در چهار نوبت 600 هزار تومان، درمقطع كارشناسي پيوسته در هشت نوبت يك ميليون و دويست تومان و در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي سه ميليون تومان به دانشجويان دوره هاي شبانه دانشگاه ها تعلق مي گيرد.

مدير صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يادآور شد: پيش بيني مي شود به دانشجويان ممتاز دوره هاي شبانه در تمام مقاطع 50 درصد بيشتر از ديگر دانشجويان وام شهريه تعلق گيرد.

وي در پايان افزود: باز پرداخت اين وام ها به صورت باز پرداخت وام هاي دوره روزانه يك سال پس از فارغ التحصيلي و به صورت اقساط است.