قهرمانان ورزشی سفیران استاندارد باشند/ لزوم ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بهرهمند ظهر دوشنبه در دیدار با مهرداد کرمزاده قهرمان پرتاب دیسک در مسابقات جهانی و پارالمپیک اظهار داشت: با توجه به کمبود امکانات در استان بوشهر و همچنین نقص عضو ورزشکاران معلول، رسیدن به موفقیتهای بینالمللی هنر و دارای ارزش والا است.
مدیرکل استاندارد بوشهر افزود: معلولیت، محدودیت نیست، بلکه فرصتی است تا انسان با زحمت و تلاش بیشتر و جدیتر، با تقویت اعتماد به نفس، قدرت معنوی و جسمانی خود را بالا ببرد و این ویژگی، در قهرمانان ورزشی معلول کاملاً مشهود و قابل ستایش است.
وی منش پهلوانی را از خصوصیات ویژه ورزشکاران مسلمان دانست و گفت: قهرمانان ورزشی در سراسر دنیا پراکنده هستند، اما هر جا نامی از زندهیاد پهلوان تختی به میان میآید، بیاختیار احترام همگان را برمیانگیزد و این نشان از محبوبیت پهلوانان در قلب عموم مردم دنیاست.
بهرهمند با اشاره به نفوذ ورزشکاران قهرمان در میان مردم، گفت: از شما و دیگر قهرمانان ورزشی میخواهم با توجه به اهمیت سلامتی و ایمنی مردم، سفیر استاندارد باشید و به ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه بپردازید تا سلامتی تکتک افراد که اساس و بنیاد تشکیل جامعهای سالم است، در کشور نهادینه شود.
مسئولان نسبت به رفع مشکل ورزشکاران اهتمام بیشتری داشته باشند
مهرداد کرمزاده با کسب بیش از 40 مدال رنگارنگ در عرصه رقابتهای بینالمللی که به عنوان ارشد ورزش قهرمانی استان بوشهر نیز شناخته میشود، به بیان مشکلات قهرمانان ورزشی استان پرداخت و اظهار امیدواری کرد مسئولان بیش از پیش به ورزش سازمانی و نیز رفع مشکلات و موانع ورزش قهرمانی اهمیت دهند.
کرمزاده با اشاره به حادثه زلزله شنبه اظهار داشت: مردم ما لایق بهترینها هستند. وقتی در جمع مردم داغدار و زلزلهزده شنبه حاضر شدم، آنها بدون توجه به مشکلات خود، چنان مرا مورد مهر و محبت خود قرار دادند که واقعا شوکه شدم و آنجا متوجه شدم مردم عزیز ما در بدترین شرایط، ما را فراموش نمیکنند، هرچند از جانب برخی مسئولان بیمهریهای فراوانی میبینیم.
قهرمان پارالمپیک 2012 لندن، از مصدومیت خود خبر داد و گفت: از ناحیه فک و دست راست آسیب دیدهام و نیاز به عمل جراحی دارم و به خواست خدا تلاش میکنم تا نهایت آمادگی را برای حضور موفق در مسابقات المپیک آسیایی که در اواخر امسال برگزار میشود، کسب کنم.
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