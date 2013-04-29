مردم در انتخابات 92 به هر کس رای دهند به هاشمی رای نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی بعدازظهر امروز در نشست انتخاباتی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درجمع دانشجویان گفت: موضوعی که این روزها در سطح رسانه ها و در بین مردم مطرح است این است که برای برون رفت از مشکلات فعلی چه سیاستی را باید در برابر سایرین پیش بگیریم و سیاست خارجی ما باید چگونه باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مطالباتی که در داخل و خارج عده ای آن را دنبال می کنند این است که برای حل مشکلات خود مشکلاتمان را با دنیا حل کنیم یعنی مذاکره با آمریکا را به عنوان دستور کار جدی برای خودمان در نظر بگیریم، افزود: به عقیده آنها از این طریق بخشی از فشارها را کم کرده و با فرصتی که به دست می آوریم با استفاده از ظرفیت های داخلی می توانیم خودمان را تقویت کنیم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: افرادی از بین کسانی که رای انتخابات اعلام حضور کردند با بیانات مختلف خود موید این مسیر هستند. حتی برخی که امروز گفته اند «من نمی گویم نمی آیم» نیز در سخنانشان چنین چیزی را برای روابط خارجه توصیه کرده اند.

لنکرانی گفت: آمریکا در همه سال هایی که به عنوان چهره بین المللی خود را در صحنه جهانی مطرح کرده سیاست واحدی را در دستور کار داشته است و آن این بوده که همیشه یک موجود موذی و بدجنس که توانمندی دارد را به عنوان رقیب جدی خود مطرح کند و نوعی اتحاد در جهان سرمایه داری به رهبری خود ایجاد کرده تا بتواند از این طریق ضمن تامین منافع خود مشکلات داخلی خود را نیز بپوشاند.

وی افزود: آمریکا با چنین پیشینه ای در 3 دهه گذشته چهره مقابل خود را اسلام و مصداق آن را ایران معرفی کرده است. البته همواره تناقضات بسیاری در حرف های آمریکایی ها مطرح شده است؛ برخی اندیشمندان آمریکایی نوشته اند که بیشترین تفکری که آمریکا را تهدید می کند عربستان وهابی است نه تفکرات اسلامی ایران. مروری بر موضع گیری های رسمی آمریکا نشان دهنده دوگانه کردن این مسئله است و از این رو ایران را خطر صلح جهانی مطرح می کند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: هر زمان که آثاری از تمایل به مذاکره از سوی آمریکا مطرح شده زمانی بوده که آنها احساس کرده اند ما تحت فشار و سستی هستیم. از این رو تلاش کردند از این طریق از ما امتیاز گرفته و بگویند پرچم مقاومت شکسته شده است.

لنکرانی گفت: در چنین شرایطی اگر کسی از مذاکره صحبت کند اما به نتیجه این کار اشراف پیدا نکند، نتیجه این خواهد شد که در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری آمریکایی ها چنین ترجمانی خواهند داشت که ایرانی ها از اصول خود دست کشیده اند؛ آمریکایی ها در هیچ شرایطی اهل امتیاز دادن نیستند.

کاندیدای جبهه پایداری ادامه داد: ما محتاج مذاکره با آمریکا نیستیم. اگر در صحنه بین الملل مشکلی داریم که حتما هم داریم راه حل آن را مذاکره با آمریکا نمی دانیم. آمریکایی ها بنایشان افزودن بر مشکلات است تا ابتدا مقاومت ملت ایران شکسته شده و پس از آن همان کاری را که در دوران جنگ سرد با شوروی کردند با ما انجام دهند.

لنکرانی گفت: من نمی گویم کسانی که این روزها حرف از مذاکره با آمریکا زده و راه حل اقتصادی شان کرنش در برابر آمریکاست آدم های بدی هستند اما باورم این است که کسانی که در این زمینه اظهار نظر می کنند باید جمیع مسائل را در نظر گرفته و فقط برای یک جمع خاکستری تصمیم نگیرند؛ باید منافع ملی را در نظر بگیرند. منافع ما امروز مذاکره بی قید وشرط با آمریکا نیست زیرا این چیزی است که آنها دنبال می کنند.

وی افزود: اگر غرب احساس کند که ما در دفاع از آرمان های خود سست هستیم ما را روزانه مورد حمله و حتی حمله از نوع فیزیکی قرار خواهد داد؛ اینکه غرب سناریوی حمله را در سال های اخیر کنار گذاشته به این دلیل بوده که تصور کرده در ایران انگیزه قوی برای حفاظت از آرمان های انقلاب وجود دارد.

عضو جبهه پایداری عنوان کرد: یکی از کرنشگرهای قهار قذافی بود که در امتیاز دادن به غرب چیزی کم نگذاشت ولی خود اولین قربانی غرب در موج بیداری اسلامی بود. کشته شدن او کشته شدن معمولی نبود و هنوز ابعاد بسیاری از مسائل مختلف در لیبی نامشخص است.

وی افزود: گاهی سیاسیون باتجربه اشتباهات بزرگی می کنند که ما در اظهار نظرهای امروز شاهد برخی از این اشتباهات هستیم. اما عقلانیت به ما حکم می کند که در برابر آمریکا منفعل نباشیم.

لنکرانی ادامه داد: مهمترین دوگانگی انتخابات آتی حول این مسئله است که آیا می توانیم به آرمان هایمان پایبند باشیم و مشکلات را حل کنیم یا نه؛ بسیاری تلاش می کنند اینگونه بقبولانند که راه کارآمدی زیر پا گذاشتن مقاومت است.

وی تصریح کرد: البته یک گروهی هم داریم که صحبت آنها در آرمانگرایی هیچوقت عملی نبوده و فکر کردند با یک نگاه صرفا اخلاقی می شود کشور را گرداند. جایگاه و مدیریت کشور احتیاج به تقوای جمعی دارد اما ما در این مسیر ضمن اینکه بر اصول خود پافشاری داریم، این پافشاری باتدبیری است که آرمانگرایی ما را تقویت می کند.

در ادامه این نشست باقری لنکرانی به پرسش دانشجویان پاسخ داد؛ وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با چه استدلالی می گویید اگر هاشمی بیاید از گفتمان سوم تیر شکست می خورد، گفت: سوم تیر به عنوان خرده گفتمان، ذیل گفتمان انقلاب تعریف می شود و بی توجهی به آن هزینه هایی برای کشور فراهم کرده است.

وی به دلایل شکست خوردن هاشمی اشاره کرد و افزود: با کارکردهایی که آقای هاشمی در چند سال اخیر داشتند نه اعتماد اصلاح طلبان و نه اعتماد اصول گرایان را نتوانستند جذب کنند. مواضع امروزشان هم ابهام زایی است و عدم شفافیت دارد، مردم در انتخابات 92 به هر کس رای دهند به هاشمی رای نخواهند داد.

در ادامه این نشست لنکرانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از دولت کنار گذاشته شدید و تفاوت احمدی نژاد و شما در چیزی بود، گفت: رییس جمهور گفتند که می خواهند وزیر بهداشت از بین خانم ها باشد ولی سیری که باعث شد من در دولت دهم نمانم سیر ناگهانی نبود، وقایعی در قبل اتفاق افتاد بود که یک تفاوت دیدگاه بین من و آقای احمدی نژاد بوجودآورد.

وی افزود: وقتی آقای مشایی به عنوان معاون اول معرفی شد ما نسبت به این قضیه اعتراض کرده و نامه نوشتیم و از همان جا اختلافمان با رییس جمهور شروع شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی می گویند جلیلی گزینه نمایشی پایداری بوده تا با این نمایش شما به عنوان گزینه نهایی معرفی شوید و اینکه آیا جلساتی بین شما و آقای جلیلی بوده یا نه، پاسخ داد: در این دوره ما با پدیده جدیدی به نام ائتلاف مواجه شدیم. وقتی قرار است نام یک نفر در رای گیری نوشته شود مفهوم ائتلاف را نمی دانیم. مردم به 3 نفر، 5 نفر و 10 نفر رای نمی دهند. آنوقت عده ای هم بگویند تحریم در سیاست خارجی متفاوت است. سلیقه هایمان با هم فرق دارد و کسانی را که می خواهیم به عنوان همکار معرفی کنیم متفاوت هستند این دیگر نامش ائتلاف نیست.

کاندیدای انتخابات ریاست جهموری عنوان کرد: انتخابات ریاست جهموری مثل انتخابات مجلس نیست مردم باید به یک نفر رای دهند. افرادی که در هیات دولت قرار می گیرند باید شخصیت شان آنها را به آنجا کشانده باشد نه نمایندگی شان از یک گروه خاص.

وی گفت: ما تلاش کردیم با کسانی که نگاه مشترک داشته و همفکر هستیم مشورت کرده و یک کاندیدا را معرفی کنیم. جبهه پایداری تلاش بسیاری کرد که یک لیست 70 نفره را تهیه کند و پس از آن با بررسی های دقیق در نهایت به یک لیست کوچکتر رسید.

لنکرانی گفت: من به عنوان یک شخصیت حقیقی با کسانی که فکر می کردند حضورشان موثر است مانند آقایان جلیلی، فتاح و میرکاظمی به خاطر رفاقت و همفکری های قبلی و نه به خاطر جبهه و گروه مذاکره کردم. اینها عنوان کردند که وارد صحنه نمی شوند و در نهایت این شد که قرعه کار به نام من افتاد. الان هم نگاهمان این است که ما همان تفکری را که این دوستان مد نظر دارند را بیان کنیم.

کاندیدای جبهه پایداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مشایی قبل از سال 88 هم با آقای احمدی نژاد همکاری داشت، چرا شما همان موقع با دولت قطع همکاری نکردید، عنوان کرد: من با آقای احمدی نژاد همکاری نداشتم، مقیم شیراز بودم و درانتخابات 88 هم نایب رییس نظارت بر انتخابات استان فارس بودم و نمی توانستم راجع به هیچ کسی اظهار نظر کنم اما دوستان مشترکی با آقای احمدی نژاد داشتم که باعث شد آقای احمدی نژاد برای کابینه از من دعوت کند.

لنکرانی ادامه داد: پاسخ من به دعوت اول آقای احمدی نژاد این بود که من نمی آیم کسانی هستند که سالهاست دغدغه وزارت دارند شما از این جمع دعوت کنید، اما ایشان اصرار کردند که من وارد کابینه شوم.

وی گفت: در سال 88 انتخابی که رخ داد یک تاکید و بازیابی ارزش ها بود. دولت نهم تجربه موفقی از همراهی آرمانگرایی و واقع گرایی را نشان داد. کارنامه دولت نهم و بخشی از عملکرد دولت دهم هنوز هم در مقایسه با عملکرد خیلی از دولت ها قابل دفاع است.

لنکرانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما در خصوص انقلاب های منطقه و رابطه کشورمان با رژیم صهیونیستی چیست، گفت: ما هیچ رابطه ای نباید با اسرائیل داشته باشیم. دولت هم باید از انقلاب های منطقه استفاده بیشتری می کرد.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه در دوره ای که شما وزیر بودید معاون غذا و داروی شما دکتر دیناروند بود که 6 دروغ گفته بود، این دروغ ها چیزی نیست که مخفی باشد نامه مکتوب و سند آن وجود دارد که ما در همان دوره هم آن را رسانه ای کردیم شما که در آن دوره نتوانستید از پس یک وزارتخانه بربیایید چطور می خواهید از پس دولت برآمده و رییس جمهور شوید، گفت: چند ماهی است که ما با مشکلاتی در عرصه دارو مواجه هستیم. دسترسی به دارو آنطور که شایسته مردم است امکانپذیر نیست. سال 86 بررسی هایی انجام دادیم و با روش مدلسازی این سوال را مطرح کردیم که برای آنکه دسترسی باثبات به دارو داشته باشیم چه سیاستی را باید اتخاذ کنیم. در نتیجه این مدل را اتخاذ کردیم که اگر می خواهیم دسترسی با ثباب به دارو داشته باشیم کلید آن رفع انحصار است. باید توزیع دارو و حتی وارد کردن دارو به چندین توزیع کننده و وارد کننده خرد واگذار کنیم.

وی ادامه داد: ما از این نگاه دفاع می کردیم اما بعد از رفتن ما مسوولان معتقد بودند که وارد کنندگان باید واردکنندگان بزرگ و توزیع کنندگان به توزیع کنندگان بزرگ محدود شوند که آثار این مسئله را امروز هم می بینیم. البته مسائل دیگر از جمله اوضاع ارز و فشارهای بین المللی هم بر این مسئله تاثیر گذار بود اما یکی از موضوعات مهم در این مسئله وجود انحصار در وارد کردن دارو و توزیع آن بود.

کاندیدای جبهه پایداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه شما برای مشکلات اقتصادی چیست، پاسخ داد: در سناریوهایی که برای اقتصاد کلان باید در نظر بگیریم تحریم ها و حتی بدتر شدن تحریم ها را نیز باید در نظر گرفت. نباید فکر کنیم که معجزه سریعی صورت بگیرد. البته پیش بینی اقتصاددانان غرب این است که غرب توان تحمیل فشارهای بیشتر از این را بر اقتصاد پویای ایران ندارد.

وی گفت: ما در فوری ترین اقدام باید به وضعیت معیشتی 5 دهک پایین رسیدگی کنیم تا از نظر نیازهای پایه تامین شوند. ما بررسی کردیم و بر اساس این بررسی ها منابعی که در داخل کشور است می تواند برای این مسئله مورد استفاده قرار گیرد که البته این امر علاوه بر اینکه بر تولید کمک می کند اثر سویی بر نقدینگی نخواهد داشت.

لنکرانی گفت: این بیماری عمیق که در دو سه سال اخیر با عوامل متاخره تشدید شده با درمان های علامتی درمان نمی شود. پرهیز از وابستگی بودجه به درآمدها نفتی و تلاش برای تهیه بودجه با اولویت بندی و به طور منظم در برنامه ای برای دولت یازدهم طراحی کردیم و از نظرات افرادی مثل دکتر داوودی در آن استفاده کرده ایم از برنامه های ما در این حوزه است.

وی تصریح کرد: مطالبی را در این زمینه آماده کرده ایم که فکر می کنیم هر کس در دولت یازدهم مسئول شود می تواند از این موارد استفاده کرده و نگاه ریشه ای به مسائل اقتصادی داشته باشد.

عضو جبهه پایداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حضور مستقیم آقای مصباح و برعهده گرفتن یک جبهه موجب خدشه وارد شدن به شخصیت فراجناحی وی نشده است ، گفت: من سخنگوی ایشان نیستم. دردیداری که خدمت ایشان رسیده بودیم ایشان تذکر دادند کسانی که در وقایع چند سال اخیر پشتیبان جریان فتنه و اغتشاشات بودند در این دوره حضورشان برای انتقام گیری است. کسانی که انتظار می رفت در این ماجرا نسب به فتنه گران موضع مشخص نشان دهند امروز به دنبال کارهایی هستند که کیان انقلاب را مورد خطر قرار می دهد.

وی ادامه داد: کسانی که حامی فتنه بودند هشیارتر از این هستند که افراد شناخته شده را به صحنه بیاورند. کسانی که امروز در عرصه انتخابات وارد شده اند یا وابستگانشان در ستادهای انتخابات هستند هدف شان جز این نیست. صحنه انتخابات 92 از جانب برخی به صحنه انتقام سال 88 تبدیل شده است. کسانی که پشتیان فتنه بوده اند و می گویند من نمی گویم نمی آیم از همین دست رفتارها نشان می دهند.

وی در پاسخ به اینکه چه برنامه ای برای فراهم کردن زمینه ظهور امام زمان (عج) دارید گفت: من نه خواب نما شدم و نه کسی گفته اگر بیاید ظهور نزدیک می شود اما باور داریم آنچه فلسفه غیبت را رقم زده این است که در طول تاریخ شیعیان به این باور برسند که راه نجات آنها فراهم شدن زمینه ظهور امام زمان (عج) است.

لنکرانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما چه ویژگی در خود دیدید که باعث شد آن را نسبت به کاندیداهای دیگر متمایز دانسته و وارد انتخابات شوید، عنوان کرد: برنامه ای که کاندیداها ارائه می دهند نشانه رویکرد آنهاست. یکی از کارهایی که من از فاصله انتخاب شدن تا تنفیذ انجام خواهم داد تشکیل یک شبکه نخبگان است تا برنامه ها نقد کنند.

وی افزود: آنچه باعث شد که من احساس کنم وظیفه دارم وارد صحنه شوم فقدان نمایندگی گفتمانی بود که بین آرمانگرایی و واقع گرایی تلفیقی درست انجام دهد. وقتی می بینیم کسانی به بهانه واقع گرایی از آرمانگرایی فاصله می گیرند وظیفه خود می دانم که با آن مخالفت کنم. هر چند اندکی هم از آرمانگرایی خوب حرف می زنند اما در همین حرف نشان می دهند که سعه صدر مدیریتی ندارند. اگر کس دیگری بود حتما من نمی آمدم و از آن برادر تشکر می کردم اما الان این گفتمان را بدون پرچم می دانم.