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۱۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۴۶

سرمربي جديد تيم فوتبال پگاه كرج معرفي شد

از سوي مديرعامل باشگاه پگاه كرج "مهدي دين ور" كاپيتان اسبق تيم ملي فوتبال كشور به عنوان سرمربي جديد تيم پگاه معرفي شد.

مديرعامل تيم پگاه كرج درگفتگو با خبرنگار ورزشي " مهر" با معرفي مهدي دين ور به عنوان سرمربي جديد پگاه افزود : كادرمربيگري تيم پگاه با انتخاب مهدي دين وربه عنوان سرمربي و مربيگري عباس موسيوند ، عباس مشايخي و محمد شكوهي صبح امروزبسته شد.

بهروز يميني تصريح كرد : به منظورشناسايي استعدادهاي درخشان فوتبال هم اكنون درحال تست گيري از بازيكنان با حضوركادرتيم پگاه هستيم . يميني خاطر نشان كرد: كادر بازيكنان تيم پگاه نيز تا روز 18 تيرماه  جاري تكميل مي شود .

مديرعامل پگاه اظهار اميدواري كرد كه تيم پگاه با جمع بندي  كادرفني و تخصصي بتواند به ليگ دسته يك كشور صعود كند .

گفتني است ؛ تيم پگاه صنايع شيرايران درليگ دسته دوكشور و دررده بزرگسلان براي شهرستان كرج  بازي مي كند و اميد فراواني به صعود اين تيم به ليگ دسته يك و سپس برتركشور وجود دارد.

کد مطلب 204333

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