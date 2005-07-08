سرمربي جديد تيم فوتبال پگاه كرج معرفي شد

مديرعامل تيم پگاه كرج درگفتگو با خبرنگار ورزشي " مهر" با معرفي مهدي دين ور به عنوان سرمربي جديد پگاه افزود : كادرمربيگري تيم پگاه با انتخاب مهدي دين وربه عنوان سرمربي و مربيگري عباس موسيوند ، عباس مشايخي و محمد شكوهي صبح امروزبسته شد.

بهروز يميني تصريح كرد : به منظورشناسايي استعدادهاي درخشان فوتبال هم اكنون درحال تست گيري از بازيكنان با حضوركادرتيم پگاه هستيم . يميني خاطر نشان كرد: كادر بازيكنان تيم پگاه نيز تا روز 18 تيرماه جاري تكميل مي شود .

مديرعامل پگاه اظهار اميدواري كرد كه تيم پگاه با جمع بندي كادرفني و تخصصي بتواند به ليگ دسته يك كشور صعود كند .

گفتني است ؛ تيم پگاه صنايع شيرايران درليگ دسته دوكشور و دررده بزرگسلان براي شهرستان كرج بازي مي كند و اميد فراواني به صعود اين تيم به ليگ دسته يك و سپس برتركشور وجود دارد.