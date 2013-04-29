آمدن هاشمي به عرصه انتخابات را بعيد مي دانم/ کاندیداتوری خاتمی منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، حجت الاسلام علي يونسي، ظهر دوشنبه در اولين نشست خبري حاميان مردمي حسن روحاني در خراسان رضوي اظهار كرد: در گذشته نيز در دولت هاي هاشمي و خاتمي گرايشي به معرفي يك كانديدا وجود داشت اما اهتمام آنها به برگزاري بهتر انتخابات بود و به طور مثال دولت اصلاحات تلاش كرد انتخابات را به خوبي برگزار كند.

وي در خصوص استفاده از بيت المال براي تبليغات شخصي عنوان كرد: استفاده از بيت المال براي تبليغات صحيح نيست و بيشترين تخلف در اين زمينه مربوط به دولت احمدي نژاد بوده است.

وزارت كشور و قوه قضائيه بايد بي طرف عمل كند

وي ادامه داد: در دولت احمدي نژاد تا شب انتخابات پول خرج شد و در حال حاضر با هزينه بيت المال سفر انجام مي شود و تبليغات صورت مي پذيرد.

وي با تاكيد بر اينكه وزارت كشور و قوه قضائيه در جريان انتخابات بايد بي طرف عمل كند، افزود: در دولت نهم و دهم بیشترین تخلفات انتخاباتی رخ داده است به گونه‌ای که در شب انتخابات نیز پول و سهام عدالت پخش کردند.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اجماع ميان جريان اعتدال و عقلانيت بيان كرد: اميدواريم اجماع ميان اصلاح طلبان اتفاق بيفتد و اين جريان اعتماد و وحدت داشته باشد.

حجت الاسلام يونسي بيان كرد: احتمالا از ميان كانديداهاي 5 نفره جريان اعتدال و عقلانيت دو نفر بالا خواهند آمد و پيش بيني مي شود اجماع اصلاح طلب ها اتفاق بيفتد.

وي با اشاره به اين مطلب كه هنوز فضاي انتخاباتي در كشور حاكم نشده است، افزود: نسبت به سال هاي گذشته صدا و سيما همت لازم را به خرج نداده است و بايد جامعه را انتخاباتي كرد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر فضا انتخاباتي نشده زيرا وضعيت جريان هاي سياسي و اصولگرايي از آشفتگي برخوردار بوده و جريان اصلاح طلبي دچار تشدد است و وحدت ندارد.

آمدن آقاي هاشمي را نيز بعيد مي دانم

وي با تاكيد بر اينكه آمدن خاتمي را منتفي مي دانم و آمدن آقاي هاشمي را نيز بعيد مي دانم، افزود: آمدن مشايي را هم بايد از دولت پرسيد و بنده غيب گو نيستم.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه هاشمي با بيان اين جمله كه "نگفته ام نمي آيم" در حقيقت نگفته كه نمي آيد و نگفته هم مي آيم، افزود: اين امر به معناي اين است كه او براي آمدن تصميم نهايي نگرفته است.

حجت الاسلام يونسي با بيان اين مطلب كه روحاني با تشويق هاشمي وارد شده و اگر هاشمي بيايد روحاني استقبال خواهد كرد، بيان كرد: بنده اعتقاد دارم بيشتر مردم به هاشمي و خاتمي، اعتماد و رضايت دارند.

حجت الاسلام يونسي در خصوص اينكه هيچ مشكلي براي انتخابات آينده پيش نمي آيد، افزود: پيش بيني هاي برخي از افراد در زمينه ايجاد فتنه اي ديگر در انتخابات آينده درست نيست و بنده گمان مي كنم از اين انتخابات به سلامت عبور كنيم.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: در انتخابات رياست جمهوري سال آينده اتفاقاتي شبيه فتنه 88 روي نمي دهد.

وي تصريح كرد: ريشه اتفاقات سال 88 نيز مربوط به مسئولين فعلي نبوده چرا كه آنان در خط انقلاب و قانون اساسي حركت مي كنند و پيرو ولي فقيه هستند.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ويژگي ستاد روحاني، بيان كرد: مهمترين ويژگي ستاد روحاني اعتدال و عقلانيت است و اين ستاد به دور از افراط و تفريط عمل مي كند.

وي افزود: مشكلاتي كه همواره در كشور پيش آمده ناشي از افراط و تفريط بوده است و امروز مي توان به جرات گفت ستاد روحاني به دور از افراط و تفريط عمل مي كند.

وي با بيان اينكه قانون در ستاد حسن روحاني راهگشا است، افزود: همه ما مطمئن هستيم دولت احمدي نژاد اهل افراط و تفريط است و ميزان اعتدال و عقلانيت آن كم بود.

اهتمام به برگزاري بهتر انتخابات

وي با بيان مطلب فوق تصريح كرد: در دوران خاتمي و هاشمي گرايش افراط و تفريطي هم وجود داشت و در دوران اصلاحات افراد تندي حضور داشتند و تا ترور ايشان پيش رفتند بنابراين گرايش هاي تند و خودسر هميشه در سه دهه گذشته بوده و در حال حاضر بيشتر شده است.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اصرار دولت براي معرفي كانديداي خود گفت: پديده اصرار دولت براي يك كانديداي مخصوص كاملا نوظهور است.

وي تصريح كرد: در گذشته نيز در دولت هاي هاشمي و خاتمي گرايشي به معرفي يك كانديدا وجود داشت اما اهتمام آنها به برگزاري بهتر انتخابات بود و به طور مثال دولت اصلاحات تلاش كرد انتخابات را به خوبي برگزار كند.

وي در خصوص استفاده از بيت المال براي تبليغات شخصي عنوان كرد: استفاده از بيت المال براي تبليغات صحيح نيست و بيشترين تخلف در اين زمينه مربوط به دولت احمدي نژاد بوده است.

حجت الاسلام يونسي ادامه داد: در دولت احمدي نژاد تا شب انتخابات پول خرج شد و در حال حاضر با هزينه بيت المال سفر انجام مي شود و تبليغات صورت مي پذيرد.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه وزارت كشور و قوه قضائيه بايد بي طرف عمل كند، افزود: در دولت نهم و دهم بیشترین تخلفات انتخاباتی رخ داده است به گونه‌ای که در شب انتخابات نیز پول و سهام عدالت پخش کردند.