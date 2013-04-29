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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۳۲

يونسي:

آمدن هاشمي به عرصه انتخابات را بعيد مي دانم/ کاندیداتوری خاتمی منتفی است

آمدن هاشمي به عرصه انتخابات را بعيد مي دانم/ کاندیداتوری خاتمی منتفی است

وزیر اطلاعات دولت اصلاحات با بیان اینکه آمدن هاشمي در انتخابات بعيد است گفت: پديده اصرار دولت براي يك كانديداي بخصوص نوظهور است.

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، حجت الاسلام علي يونسي، ظهر دوشنبه در اولين نشست خبري حاميان مردمي حسن روحاني در خراسان رضوي اظهار كرد: در گذشته نيز در دولت هاي هاشمي و خاتمي گرايشي به معرفي يك كانديدا وجود داشت اما اهتمام آنها به برگزاري بهتر انتخابات بود و به طور مثال دولت اصلاحات تلاش كرد انتخابات را به خوبي برگزار كند.

وي در خصوص استفاده از بيت المال براي تبليغات شخصي عنوان كرد: استفاده از بيت المال براي تبليغات صحيح نيست و بيشترين تخلف در اين زمينه مربوط به دولت احمدي نژاد بوده است.

وزارت كشور و قوه قضائيه بايد بي طرف عمل كند

وي ادامه داد: در دولت احمدي نژاد تا شب انتخابات پول خرج شد و در حال حاضر با هزينه بيت المال سفر انجام مي شود و تبليغات صورت مي پذيرد.

وي با تاكيد بر اينكه وزارت كشور و قوه قضائيه در جريان انتخابات بايد بي طرف عمل كند، افزود: در دولت نهم و دهم بیشترین تخلفات انتخاباتی رخ داده است به گونه‌ای که در شب انتخابات نیز پول و سهام عدالت پخش کردند.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اجماع ميان جريان اعتدال و عقلانيت بيان كرد: اميدواريم اجماع ميان اصلاح طلبان اتفاق بيفتد و اين جريان اعتماد و وحدت داشته باشد.

حجت الاسلام يونسي بيان كرد: احتمالا از ميان كانديداهاي 5 نفره جريان اعتدال و عقلانيت  دو نفر بالا خواهند آمد و پيش بيني مي شود اجماع اصلاح طلب ها اتفاق بيفتد.

وي با اشاره به اين مطلب كه هنوز فضاي انتخاباتي در كشور حاكم نشده است، افزود: نسبت به سال هاي گذشته صدا و سيما همت لازم را به خرج نداده است و بايد جامعه را انتخاباتي كرد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر فضا انتخاباتي نشده زيرا وضعيت جريان هاي سياسي و اصولگرايي از آشفتگي برخوردار بوده و جريان اصلاح طلبي دچار تشدد است و وحدت ندارد.

آمدن آقاي هاشمي را نيز بعيد مي دانم

وي با تاكيد بر اينكه آمدن خاتمي را منتفي مي دانم و آمدن آقاي هاشمي را نيز بعيد مي دانم، افزود: آمدن مشايي را هم بايد از دولت پرسيد و بنده غيب گو نيستم.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه هاشمي با بيان اين جمله كه "نگفته ام نمي آيم" در حقيقت نگفته كه نمي آيد و نگفته هم مي آيم، افزود: اين امر به معناي اين است كه او براي آمدن تصميم نهايي نگرفته است.

حجت الاسلام يونسي با بيان اين مطلب كه روحاني با تشويق هاشمي وارد شده و اگر هاشمي بيايد روحاني استقبال خواهد كرد، بيان كرد: بنده اعتقاد دارم بيشتر مردم به هاشمي و خاتمي، اعتماد و رضايت دارند.

حجت الاسلام يونسي در خصوص اينكه هيچ مشكلي براي انتخابات آينده پيش نمي آيد، افزود: پيش بيني هاي برخي از افراد در زمينه ايجاد فتنه اي ديگر در انتخابات آينده درست نيست و بنده گمان مي كنم از اين انتخابات به سلامت عبور كنيم.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: در انتخابات رياست جمهوري سال آينده اتفاقاتي شبيه فتنه 88 روي نمي دهد.

 وي تصريح كرد: ريشه اتفاقات سال 88 نيز مربوط به مسئولين فعلي نبوده چرا كه آنان در خط انقلاب و قانون اساسي حركت مي كنند و پيرو ولي فقيه هستند.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ويژگي ستاد روحاني، بيان كرد: مهمترين ويژگي ستاد روحاني اعتدال و عقلانيت است و اين ستاد به دور از افراط و تفريط عمل مي كند.

وي افزود: مشكلاتي كه همواره در كشور پيش آمده ناشي از افراط و تفريط بوده است و امروز مي توان به جرات گفت ستاد روحاني به دور از افراط و تفريط عمل مي كند.

وي با بيان اينكه قانون در ستاد حسن روحاني راهگشا است، افزود: همه ما مطمئن هستيم دولت احمدي نژاد اهل افراط و تفريط است و ميزان اعتدال و عقلانيت آن كم بود.

اهتمام به برگزاري بهتر انتخابات

وي با بيان مطلب فوق تصريح كرد: در دوران خاتمي و هاشمي گرايش افراط و تفريطي هم وجود داشت و در دوران اصلاحات افراد تندي حضور داشتند و تا ترور ايشان پيش رفتند بنابراين گرايش هاي تند و خودسر هميشه در سه دهه گذشته بوده و در حال حاضر بيشتر شده است.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اصرار دولت براي معرفي كانديداي خود گفت: پديده اصرار دولت براي يك كانديداي مخصوص كاملا نوظهور است.

وي تصريح كرد: در گذشته نيز در دولت هاي هاشمي و خاتمي گرايشي به معرفي يك كانديدا وجود داشت اما اهتمام آنها به برگزاري بهتر انتخابات بود و به طور مثال دولت اصلاحات تلاش كرد انتخابات را به خوبي برگزار كند.

وي در خصوص استفاده از بيت المال براي تبليغات شخصي عنوان كرد: استفاده از بيت المال براي تبليغات صحيح نيست و بيشترين تخلف در اين زمينه مربوط به دولت احمدي نژاد بوده است.

حجت الاسلام يونسي ادامه داد: در دولت احمدي نژاد تا شب انتخابات پول خرج شد و در حال حاضر با هزينه بيت المال سفر انجام مي شود و تبليغات صورت مي پذيرد.

معاون فقهي و حقوقي مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه وزارت كشور و قوه قضائيه بايد بي طرف عمل كند، افزود: در دولت نهم و دهم بیشترین تخلفات انتخاباتی رخ داده است به گونه‌ای که در شب انتخابات نیز پول و سهام عدالت پخش کردند.

 

کد مطلب 2043334

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