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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۳۷

پسیانی "مخمل آبی" را نیم‌بها به دانشجویان هدیه می‌دهد

پسیانی "مخمل آبی" را نیم‌بها به دانشجویان هدیه می‌دهد

دانشجویان تمامی رشته‌ها می‌توانند با تخفیف ویژه به تماشای نمایش "مخمل آبی" به کارگردانی آتیلا پسیانی بنشینند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان تمامی رشته‌های تحصیلی می‌توانند نمایش "مخمل آبی" به کارگردانی آتیلا پسیانی را با تحفیف 50 درصد ببینند. قیمت بلیت این نمایش 20 هزار تومان است که برای دانشجویان با قیمت 10 هزار تومان محاسبه می شود.

"مخمل آبی" نوشته محمد چرمشیر و در واقع بخش دوم نمایش "تیکی تاکا" است که پیش از این به نویسندگی و کارگردانی آتیلا پسیانی در تماشاخانه ایرانشهر اجرا شده بود.

"مخمل آبی" با بازی فاطمه نقوی، ستاره پسیانی، خسرو پسیانی و آتیلا پسیانی ساعت 20:30 در خیابان موحد دانش(اقدسیه)، کوچه نیلوفر، پلاک 3، سازمان کشورهای فارسی زبان، تالار شمس روی صحنه می رود.

کد مطلب 2043336

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