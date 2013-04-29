انهدام هفت باند و کشف نیم تن مواد مخدر در شرق استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس فتحی اظهار داشت: در سال 92 با تدوین طرحهای عملیاتی، بحث برخورد قاطع با سوداگران مرگ در اولویت کاری قرار داده شد.

وی در ادامه با قدردانی از تلاشهای پلیس مبارزه با مواد مخدردر کشف 220 کیلو گرم تریاک در روز گذشته افزود: باید هدف گذاری ما در طرحهای مبارزه با مواد مخدر که در تدوین برنامه ها پیش بینی شده بود صدر درصد عملیاتی شود.

سرهنگ فتحی در خصوص طرحهای اطلاعاتی و عملیاتی که برای انهدام باندهای تهیه و توزیع انواع مواد مخدر در نظر گرفته شده، گفت: مبارزه با مواد مخدر در ابعاد مختلف در دستور کار این فرماندهی بوده و هست.

وی ادامه داد: مبارزه با قاچاقچیان و باندهای استانی و کشوری، برخورد جدی با شبکه های توزیع انواع مواد مخدر در محلات و تقویت اقدامات همه جانبه برای کاهش تقاضا را با جدیت آغاز کرده ایم.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران با اشاره به کشفیات در دو هفته اخیر که ثمره برنامه ریزی منسجم و تلاش خستگی ناپذیر مأموران این فرماندهی بوده است، توانسته ایم قریب به نیم تن از انواع مواد مخدر را کشف و چهار باند استانی و کشوری را نیز منهدم کنیم.

وی کشف 575 کیلوگرم انواع مواد مخدر و انهدام هفت باند استانی و کشوری و توقیف ده ها وسیله نقلیه در سال 92 را از مأموریتهای موفق پلیس مبارزه با مواد مخدر در سطح فرماندهی شرق استان تهران عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران همچنین با قدردانی از همکاری بسیار نزدیک دستگاه قضایی گفت: این کشفیات با تشکیل 334 فقره پرونده متشکله تحویل مقامات قضایی شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست با تقویت همکاری شان از طریق شماره تلفن 110 و اعلام موارد مشکوک، پلیس را در مبارزه با سوداگران مرگ یاری رسانند.

اعتراف سارق موتورسیکلت به 15 فقره سرقت در جنوب پایتخت

سرکلانتری نهم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری یک سارق موتورسیلکت در خیابان رجایی خبر داد و بیان داشت: متهم در بازجوییهای انجام شده به 15 فقره سرقت در محدوده جنوب پایتخت اعتراف کرده است.

سرهنگ خلیل شهبازی افزود: مأموران گشت انتظامی كلانتری 168 سیزده آبان در راستای اجرای طرح امنیت محله محور هنگام گشتزنی در خیابان "رجایی" به مشخصات مخدوش یک موتورسیکلت مظنون شده و برای بررسی موضوع سوابق آن را از مرکز کنترل پلیس استعلام کردند.

وی بیان كرد: در این بررسیها مشخص شد که موتورسیکلت مذکور مدتی پیش در محدوده جنوب پایتخت به سرقت رفته است که بر این اساس مأموران به موتورسوار مذکور دستور توقف دادند، اما وی توجهی به دستور پلیس نکرده و اقدام به فرار کرد.

سركلانتر نهم افزود: با توجه به خلوتی خیابان، مأموران این سارق را تحت تعقیب قرار دادند که در نتیجه دقایقی بعد متهم بازداشت و به همراه وسیله نقلیه به کلانتری 168 سیزده آبان منتقل شد.

وی تصریح كرد: با انتقال متهم به كلانتری او مورد بازجویی قرار گرفت كه طی بازجوییهای فنی و تخصصی در معاونت تجسس فرد دستگیر شده خود را "محسن " معرفی کرده و ضمن اعتراف به سرقت موتورسیكلت تا كنون به 15 فقره سرقت موتورسیكلت اعتراف كرده است.

گفتنی است، مأموران متهم را برای تحقیقات بیشتر به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال دادند.