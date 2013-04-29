معافيت 200 سرباز تحت پوشش كميته امداد در قم

اكبر رشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح معافيت سربازان تحت پوشش كميته امداد امام خمینی(ره) گفت: طرح معافيت سربازان تحت پوشش طي سال‌هاي قبل از سوي مقام معظم رهبري مورد تاييد قرار گرفت و به شكل قانون در مجلس تصويب و اجرا شد.

وي با اشاره به هدف اين طرح تصريح كرد: طرح مذكور با هدف خوداشتغالي پسر ذكور خانواده‌هاي تحت پوشش اجرا شده است و طي اين طرح يكي از پسران ذكور خانواده در راستاي كمك به معيشت خانواده به جاي انجام 2 سال خدمت سربازي به تأمين درآمد مخارج خانواده مي‌پردازد.

این مقام مسئول در کمیته امداد قم افزود: اين طرح ويژه خانواده‌هاي ايتام - فاقد سرپرست مرد - يا خانواده‌هايي كه سرپرست از كار افتاده يا بيمار دارند‏، است كه فقط فرزند ذكور آنها از خدمت سربازي براي كمك به تهيه مخارج زندگي، معاف مي‌شود.

رشيدي با اشاره به وام اشتغال نیز اظهار داشت: وام خود اشتغالي تا سقف 10 ميليون تومان به سربازان معاف شده برای ايجاد شغل و تامين درآمدهاي خانواده خود‏، داده مي‌شود که اين وام به دارندگان مدرك و مجوز فني، علمي و دانشگاهي كه داراي مهارت برای ايجاد شغلي متناسب با مهارت خود هستند، تعلق مي‌گيرد.

وي افزود: اين طرح محدوديت در تعداد ندارد و بسته به خانواده‌هاي تحت پوشش كه پسر ذكور دارند در هرسال نسبت به معافيت آنها اقدام مي‌شود و افراد بالاي 18 سال كه به سن قانوني سربازي رسيدند و سنين بالاتر متناسب با شرايط آنها برای انجام سربازي مشمول اين طرح مي‌شوند.