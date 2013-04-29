معافيت 200 سرباز تحت پوشش كميته امداد در قم

اكبر رشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح معافيت سربازان تحت پوشش كميته امداد امام خمینی(ره) گفت: طرح معافيت سربازان تحت پوشش طي سالهاي قبل از سوي مقام معظم رهبري مورد تاييد قرار گرفت و به شكل قانون در مجلس تصويب و اجرا شد.
وي با اشاره به هدف اين طرح تصريح كرد: طرح مذكور با هدف خوداشتغالي پسر ذكور خانوادههاي تحت پوشش اجرا شده است و طي اين طرح يكي از پسران ذكور خانواده در راستاي كمك به معيشت خانواده به جاي انجام 2 سال خدمت سربازي به تأمين درآمد مخارج خانواده ميپردازد.
این مقام مسئول در کمیته امداد قم افزود: اين طرح ويژه خانوادههاي ايتام - فاقد سرپرست مرد - يا خانوادههايي كه سرپرست از كار افتاده يا بيمار دارند، است كه فقط فرزند ذكور آنها از خدمت سربازي براي كمك به تهيه مخارج زندگي، معاف ميشود.
رشيدي با اشاره به وام اشتغال نیز اظهار داشت: وام خود اشتغالي تا سقف 10 ميليون تومان به سربازان معاف شده برای ايجاد شغل و تامين درآمدهاي خانواده خود، داده ميشود که اين وام به دارندگان مدرك و مجوز فني، علمي و دانشگاهي كه داراي مهارت برای ايجاد شغلي متناسب با مهارت خود هستند، تعلق ميگيرد.
وي افزود: اين طرح محدوديت در تعداد ندارد و بسته به خانوادههاي تحت پوشش كه پسر ذكور دارند در هرسال نسبت به معافيت آنها اقدام ميشود و افراد بالاي 18 سال كه به سن قانوني سربازي رسيدند و سنين بالاتر متناسب با شرايط آنها برای انجام سربازي مشمول اين طرح ميشوند.
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