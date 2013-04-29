  1. استانها
  2. قم
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۸

رشيدي به مهر خبر داد:

معافيت 200 سرباز تحت پوشش كميته امداد در قم

معافيت 200 سرباز تحت پوشش كميته امداد در قم

قم - خبرگزاري مهر: مدير امداد كميته امداد امام خميني(ره) استان قم بيان كرد: 200 سرباز قمي تحت پوشش كميته امداد برای تامين معيشت خانواده خود از خدمت سرباز معاف شدند.

اكبر رشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح معافيت سربازان تحت پوشش كميته امداد امام خمینی(ره) گفت: طرح معافيت سربازان تحت پوشش طي سال‌هاي قبل از سوي مقام معظم رهبري مورد تاييد قرار گرفت و به شكل قانون در مجلس تصويب و اجرا شد.

وي با اشاره به هدف اين طرح تصريح كرد: طرح مذكور با هدف خوداشتغالي پسر ذكور خانواده‌هاي تحت پوشش اجرا شده است و طي اين طرح يكي از پسران ذكور خانواده در راستاي كمك به معيشت خانواده به جاي انجام 2 سال خدمت سربازي به تأمين درآمد مخارج خانواده مي‌پردازد.

این مقام مسئول در کمیته امداد قم افزود: اين طرح ويژه خانواده‌هاي ايتام - فاقد سرپرست مرد -  يا خانواده‌هايي كه سرپرست از كار افتاده يا بيمار دارند‏، است كه فقط فرزند ذكور آنها از خدمت سربازي براي كمك به تهيه مخارج زندگي، معاف مي‌شود.

رشيدي با اشاره به وام اشتغال نیز اظهار داشت: وام خود اشتغالي تا سقف 10 ميليون تومان به سربازان معاف شده برای ايجاد شغل و تامين درآمدهاي خانواده خود‏، داده مي‌شود که اين وام به دارندگان مدرك و مجوز فني، علمي و دانشگاهي كه داراي مهارت برای ايجاد شغلي متناسب با مهارت خود هستند، تعلق مي‌گيرد.

وي افزود: اين طرح محدوديت در تعداد ندارد و بسته به خانواده‌هاي تحت پوشش كه پسر ذكور دارند در هرسال نسبت به معافيت آنها اقدام مي‌شود و افراد بالاي 18 سال كه به سن قانوني سربازي رسيدند و سنين بالاتر متناسب با شرايط آنها برای انجام سربازي مشمول اين طرح مي‌شوند.

 

کد مطلب 2043344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها