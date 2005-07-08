اعلام فهرست ده بازيگر برتر تاريخ سينماي بريتانيا

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، پل فريس پس از اعلام نام ده بازيگر برتر تاريخ سينماي بريتانيا از سوي مؤسسه فيلم بريتانيا گفت: "اگر دو بازيگر بذله گو چون كري گرانت و پيتر سلرز به فهرست ده بازيگر برتر راه يافته اند، چرا نبايد نام برتن در اين فهرست باشد؟ اطمينان دارم اگر نام گرانت و سلرز را حذف هم بكنيم، كسي متوجه آنها نمي شود. بدون ترديد، برتن مي بايست جايي در ميان ده نفر اول مي داشت و مي دانم كه او اگر زنده بود، اين فهرست و ترتيب دهندگان آن را مسخره مي كرد."

ريچارد برتن ولزي تبار كه دو بار با اليزابت تيلر ازدواج كرد، فيلم هاي موفقي چون "با خشم به گذشته بنگر"، "كلئوپاترا" و "چه كسي از ويرجينيا ولف مي ترسد؟" را در كارنامه هنري خود دارد. او در سال 1984 به دليل خونريزي داخلي درگذشت.

در همين حال، يكي از منتقدان سرشناس بريتانيايي از انتخاب مؤسسه فيلم بريتانيا دفاع كرد و آن را منصفانه خواند. بري نورمن گفت: "كيفيتي كه هر ده بازيگر برتر اين سرزمين در داشتن آن شريك هستند، گذشته از استعداد فراوان، حضور قدرتمندانه در تمام سال هاي بازيگري شان است. شايد هر بازيگري بتواند براي يكبار بدرخشد، اما تعداد كمي هستند كه همواره درخشان بوده اند."

فهرست ده بازيگر برتر تاريخ سينماي بريتانيا بدون تقدم و تأخر عبارت است از: كنت برانا، دنيل دي لوييس، جان گيلگاد، كري گرانت، الك گينس، آنتوني هاپكينز، چارلز لاتن، يان مك كلن، لارنس اليويه و پيتر سلرز. قرار است اين فهرست هفته آينده از تلويزيون بريتانيا اعلام شود.



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