سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شورای برنامه ریزی استان البرز به استثنای شهرداری پنج شنبهها را در دستگاهها و ادارات تعطیل اعلام کرده است.
تکلیف تعطیلی پنج شنبهها در کرج با مشورت شورا مشخص میشود
وی با بیان اینکه پنج شنبهها در شهرداری مانند گذشته است و فعلاً تعطیل نخواهد بود، اضافه کرد: تیم کارشناسی مشخص کردم که همه جوانب تعطیلی پنج شنبهها در شهرداری مشخص کنند که از لحاظ مالی و همچنین در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان اختلالی ایجاد نشود.
شهردار کرج تصریح کرد: این تیم هم اکنون در حال جمع آوری اطلاعات و بررسی جوانب مختلف است و طی دوهفته آینده گزارشی به شورا ارائه میدهیم تا با مشورت شورا تکلیف تعطیلی پنج شنبهها مشخص شود.
آقازاده ادامه داد: این روزها یکی از بهترین روزهایی است که میشود در این استان و شهر خدمت کرد و شهرداری و شورا در این راستا تلاشهای زیادی کرده که تا کنون موفق بوده است.
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