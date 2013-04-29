اقدامات فرهنگی در زندانها به شخصیت سازی مددجویان کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ترابی فعالیت های فرهنگی را در اصلاح و تربیت مددجویان تحت پوشش بسیار موثر دانست و گفت: اقدامات فرهنگی بایستی در سال حماسه سیاسی واقتصادی، از حجم بیشتری برخوردار شود تا تاثیر مطلوبی داشته باشد.

ترابی در خصوص برنامه ریزی های انجام شده در سال 92 در حوزه فرهنگی برای مددجویان گفت: رویكرد اصلی در سطح زندان ها فعالیت های مفید، موثر و ارشادی نسبت به هدایت و بازسازی شخصیت آنان است و اجرای برنامه های فرهنگی در طول سال برای محبوسین از اهمیت خاصی برخوردار است.

وي بیان کرد: با توجه به گسترش، اهمیت و تأثیرگذاری برنامه های فرهنگی سازمان زندانها، علاوه بر مددجویان، کارکنان و سربازان وظیفه نیز مطابق دستورالعمل ها موظفند نسبت به اجرایی کردن آن در حوزه های مختلف اقدام کنند.

رئیس اداره فرهنگی قضايي زندانهای قزوین یادآورشد: تقویت روحیه، سلامت روح و جسم منحصر به مددجویان نیست و کارکنان و سربازان نیز از این مزیت به لحاظ افزایش بهره وری و بازدهی برخوردار شده اند.

این مسئول تصریح کرد: اولین گام اصلاح و تربیت زندانیان برگزاری کلاسهای مختلف آموزشی در زمینه های فرهنگی، مذهبی، اعتقادی، مهارتهای زندگی، هنری و ورزشی است و بر این اساس تلاش شده تا به منظور اجرای بهینه سیاستهای سازمانی و طرح پيشگيري و کاهش آسیب رفتارهای پر خطر، با استفاده از امکانات موجود در راستای تغییر و بازسازی شخصیت مددجویان حرکت کنیم.

وی گفت: تأثیر برنامه های فرهنگی و بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان می تواند رفتار زندانیان را کنترل و ظرفیت اصلاح و تربیت را در آنان ارتقاء بخشد و اجرای برنامه های منسجم فرهنگی در زندانها شامل مجموعه ای از اقدامات آموزشی، عقیدتی، فرهنگی، هنری و فنی و مهارتی با رویکرد اصلاح و تربیت، تأثیر شایانی در بهنجار کردن رفتار زندانیان دارد.

ترابی گفت: در حال حاضر با برنامه های هدفمند ستاد شاهد کاهش آسیب ها و ارتقاء امنیت زندانها هستیم.

رئیس اداره فرهنگی قضایی تصریح کرد: علیرغم کمبودها توانسته ایم با استفاده از ظرفیتهای موجود و نیروهای مجرب، زندانها را به محیط اصلاح و تربیت و کاهش آسیبهای ناشی از حبس سوق دهیم.

ترابی در پايان اظهارداشت: کارشناسان فرهنگی در قالب کارگروههای مختلف با تبادل نظر و همفکری نسبت به رفع موانع و توسعه فعالیت‌های مربوطه تصمیم گیری می کنند.