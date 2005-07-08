قهرمانان تنيس امريكا مدعي حضور در "مردان مجهول 3"

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، خواهران ويليامز كه در زمين هاي تنيس همواره رقابت سختي با هم دارند هر دو مدعي حضور در يكي از نقش هاي فرعي فيلم "مردان مجهول 3" هستند. به نوشته روزنامه سان بريتانيا، برت رتنر به عنوان كارگردان جديد اين پروژه بزرگ سينمايي اخيراً از ونوس و سرنا دعوت كرد تا براي تست بازيگري به نزد او بروند. منابع نزديك به "مردان مجهول 3" مدعي اند به دليل روابط خوب رتنر با سرنا، احتمال انتخاب اين ستاره 23 ساله بسيار بيشتر از ونوس 25 ساله است.

اين در حالي است كه خود فيلمساز جايي عنوان كرده برايش فرقي نمي كند كداميك از دو خواهر تنيسور امريكايي نقش مورد نظر او را ايفا كنند. ونوس اخيراً در رقابت هاي معتبر ويمبلدون عنوان قهرماني انفرادي زنان را از آن خود كرد. ظاهراً رتنر معتقد است هر كدام از اين خواهران مي توانند خواسته هاي او را براي ايفاي نقش يك ابرقهرمان در سومين قسمت از سري "مردان مجهول" برآورده كنند.

اين نخستين بار نيست كه دو ستاره سياهپوست تنيس ايالات متحده نامزد حضور در مقابل دوربين مي شوند. ونوس و سرنا ويليامز پيشتر در يك مجموعه تلويزيوني هم ايفاي نقش كرده اند. قرار است در "مردان مجهول 3" ستارگان سرشناسي چون هالي بري، هيو جكمن، ويني جونز، پاتريك استيوارت و يان مك كلن هم ايفاي نقش كنند.



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