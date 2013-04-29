نماینده ایران به مرحله یک هشتم نهایی اسنوکر آسیا راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، در ادامه برگزاری مسابقات قهرمانی اسنوکر آسیا 2013 امیرسرخوش نماینده اسنوکر کشورمان به عنوان نفر دوم گروه خود به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت و نماینده دیگر کشورمان محمد لبابی باید در انتظار بازی فردای خود مقابل حریفی از کشور سنگاپور به نام آنگ بون چین بنشیند تا در صورت پیروزی به دور یک هشتم نهایی این دوره از مسابقات صعود کند. احسان حیدری نژاد از حریف تایلندی خود شکست خورد و از گردونه رقابتها خارج شد.