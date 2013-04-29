تنها 32 مکان ورزشی برای 48 هیئت ورزشی استان البرز وجود دارد

علیرضا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر استان البرز 32 اماکن ورزشی قابل استفاده دارای توجیه اقتصادی در استان البرز وجود دارد و مابقی این اماکن ورزشی دارای هزینه نگهداری است.

وی ادامه داد: هم اکنون 48 هیئت ورزشی در استان البرز فعال است که به صورت یکسان از امکانات ورزشی برخوردار نیستند.

سال گذشته، سال خوبی برای ورزش بود

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به اینکه از رتبه ایران در مسابقات المپیک از 59 به 17 رسید، گفت: سال گذشته سال خوبی در حوزه ورزش بود.

جوانمردی با اشاره به اینکه به دیدار جامعه ورزش با مقام معظم رهبری، اضافه کرد: در این دیدار نقشه بسیار خوبی برای جامعه ورزش کشور طراحی شد.

وی ادامه داد: در حوزه ورزش های همگانی مقام معظم رهبری تاکیدات زیادی داشتند که در استان به این امر توجه خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز با بیان اینکه درخشش در حوزه بانوان البرزی را سال گذشته شاهد بوده ایم، اظهار داشت: 300 مدال آوری در سال گذشته در استان البرز اتفاق افتاد که 210 مورد در سطح کشوری بود که 40 درصد آن توسط بانوان و 60 درصد آن توسط آقایان در 29 رشته ورزشی اتفاق افتاد و حدود 70 مدال آوری نیز در حوزه آسیایی، جهانی و بین المللی بود.

جوانمردی گفت: البرز در سطح کشور تقریباً رتبه هفت مدال آوری را دارد و جمعیت ورزشکاری البرز در میان دیگر استان ها رتبه چهارم است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز تصریح کرد: تکواندو و کاراته هیئت برتر کشور شناخته شده اند به دلیل اینکه جمعیت در تمام رده های مختلف سنی کامل است.

ورزش همگانی 15 رشته ورزشی را شامل می شود

وی با اشاره به اینکه ورزش همگانی 15 رشته ورزشی را شامل می شود، اضافه کرد: باید به مقوله ورزش همگانی در سطح جامعه توجه ویژه ای صورت گیرد.