"قلم سیاه" کمیته ملی المپیک و خبرنگاران را متهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلم سیاه در مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی که عصر امروز دوشنبه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد در حالی که مشغول توضیح دادن چگونگی شرایط تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران بود، خبرنگاران و اصحاب رسانه را به کم دانشی و همچنین طرفداری از شخص خاصی متهم کرد. او تاکید کرد که به تعلیق ایران حق اعتراض داریم.

وی که خود را پدر قایقرانی ایران خطاب می‌کرد، در ادامه اظهارات خود کمیته ملی المپیک را هم از انتقاداتش بی نصیب نگذاشت و این کمیته را در دفاع از حق فدراسیون قایقرانی کم کار دانست. قلم سیاه همچنین اعلام کرد فدراسیون قایقرانی ایران از سوی کمیته بین المللی المپیک تعلیق است نه فدراسیون‌های جهانی!

به گزارش خبرنگار مهر، قلم سیاه در روزهای نخستی که احمد دنیا مالی رئیس فدراسیون قایقرانی ایران را از سمتش برکنار کرده بودند، تمام قد از او دفاع می‌کرد ولی حالا مشخص نیست علت تغییر موضع او به چه دلیل است.

همچنین اواسط مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی و هنگامی که قرار بود حمید سجادی معاون وزیر ورزش و سید محمد شروین اسبقیان رئیس فدراسیون قایقرانی صحبت کنند، خبرنگاران را از نشست بیرون کردند!