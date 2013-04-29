برگزاری 25 برنامه همزمان با هفته عقیدتی سیاسی در سیریک

حجت الاسلام غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک هفته عقیدتی و سیاسی و روز معلم با بیان اینکه شهید علامه مطهری یک مبلغ مبارز در برابر انحرافات و کجروی ها بود، اظهار داشت: اندیشه شهید مطهری همچنان روشن بخش است و وظیفه همه ماست که از اندیشه مطهرعلامه شهید درس بگیریم.

وی با اشاره به اینکه در هفته عقیدتی سیاسی برنامه هایی در حوزه ها و پایگاهها ی مقاومت بسیج شهرستان سیریک برگزار می شود، عنوان کرد: بیش از 25 برنامه در حوزه ها و پایگاهها ی مقاومت بسیج شهرستان سیریک اجرا می شود .

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سیریک ادامه داد: مهمترین بحثی که در هفته عقیدتی سیاسی مطرح است بحث آموزش های عقیدتی سیاسی در سپاه است و سپاه به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی و دستاورد های انقلاب اسلامی است و مجموع معاونت تربیت و آموزش عقیدتی با رویکرد تربیت محوری و معنویت افزایی تلاش به مسائل فکری، اعتقادی، اخلاقی و رفتاری دارد.

غلامی با اشاره به علت نامگذاری روز شهادت شهید مطهری به روز عقیدتی سیاسی در سپاه، خاطرنشان کرد: صیانت در داخل مجموعه و حرکت طبق دیدگاهای مقام معظم رهبری و آموزه های دینی از جمله اهداف نامگذاری این روز است.

وی در تشریح برنامه های هفته عقیدتی سیاسی بیان داشت: در هفته عقیدتی سیاسی بیش از 25 برنامه در حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج سیریک برگزار می شود که دیدار و تجلیل از خانواده های شهدا، نشست بصیرتی در قالب حلقه های صالحین، غبار روبی از قبر شهیدان و شهید گمنام از مهمترین برنامه های این هفته است.

وی افزود: دیدار با علمای شهرستان سیریک، برگزاری مسابقات فرهنگی و گردهمایی حلقه های صالحین از جمله برنامه های سپاه ناحیه سیریک در این هفته است .