  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۴۲

غلامی به مهر خبر داد:

برگزاری 25 برنامه همزمان با هفته عقیدتی سیاسی در سیریک

برگزاری 25 برنامه همزمان با هفته عقیدتی سیاسی در سیریک

سیریک - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سیریک از برگزاری 25 برنامه .همزمان با هفته عقیدتی سیاسی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک هفته عقیدتی و سیاسی و روز معلم با بیان اینکه شهید علامه مطهری یک مبلغ مبارز در برابر انحرافات و کجروی ها بود، اظهار داشت: اندیشه شهید مطهری همچنان روشن بخش است و وظیفه همه ماست که از اندیشه مطهرعلامه شهید درس بگیریم.

وی با اشاره به اینکه در هفته عقیدتی سیاسی برنامه هایی در حوزه ها و پایگاهها ی مقاومت بسیج شهرستان سیریک برگزار می شود، عنوان کرد: بیش از 25 برنامه در حوزه ها و پایگاهها ی مقاومت بسیج شهرستان سیریک اجرا می شود .

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سیریک ادامه داد: مهمترین بحثی که در هفته عقیدتی سیاسی مطرح است بحث آموزش های عقیدتی سیاسی در سپاه است و سپاه به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی و دستاورد های انقلاب اسلامی است و مجموع معاونت تربیت و آموزش عقیدتی با رویکرد تربیت محوری و معنویت افزایی تلاش به مسائل فکری، اعتقادی، اخلاقی و رفتاری دارد.

غلامی با اشاره به علت نامگذاری روز شهادت شهید مطهری به روز عقیدتی سیاسی در سپاه، خاطرنشان کرد: صیانت در داخل مجموعه و حرکت طبق دیدگاهای مقام معظم رهبری و آموزه های دینی از جمله اهداف نامگذاری این روز است.

وی در تشریح برنامه های هفته عقیدتی سیاسی بیان داشت: در هفته عقیدتی سیاسی بیش از 25 برنامه در حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج سیریک برگزار می شود که دیدار و تجلیل از خانواده های شهدا، نشست بصیرتی در قالب حلقه های صالحین، غبار روبی از قبر شهیدان و شهید گمنام از مهمترین برنامه های این هفته است.

وی افزود: دیدار با علمای شهرستان سیریک، برگزاری مسابقات فرهنگی و گردهمایی حلقه های صالحین از جمله برنامه های سپاه ناحیه سیریک در این هفته است .

 

کد مطلب 2043372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها