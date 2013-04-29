به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهدوی نیا در حاشیه جلسه مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی، ضمن تشریح برنامههای این فدراسیون در سال جاری از خبرنگاران و نمایندگان رسانهها به خاطر انتشار نامههای فدراسیونهای جهانی درباره تعلیق قایقرانی انتقاد کرد. او گفت: مرجع و مسئول تایید نامههایی که از سوی فدراسیونهای جهانی میآید، ما هستیم و نباید رسانهها این نامه ها را منتشر میکردند!
دبیر فدراسیون قایقرانی:
رسانهها نباید نامههای فدراسیون جهانی را منتشر میکردند!
دبیر فدراسیون قایقرانی معتقد است رسانهها نباید نامههای فدراسیون جهانی درباره تعلیق ایران را منتشر میکردند. او میگوید مسئول تایید این نامهها فدراسیون قایقرانی است نه رسانهها.
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