به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهدوی نیا در حاشیه جلسه مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی، ضمن تشریح برنامه‌های این فدراسیون در سال جاری از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها به خاطر انتشار نامه‌های فدراسیون‌های جهانی درباره تعلیق قایقرانی انتقاد کرد. او گفت: مرجع و مسئول تایید نامه‌هایی که از سوی فدراسیون‌های جهانی می‌آید، ما هستیم و نباید رسانه‌ها این نامه ها را منتشر می‌کردند!