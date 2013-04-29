دشمن قصد دارد با اشاعه نا امیدی مانع از برگزاری انتخابات شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فرمانده هان پایگاه ها و شورای حوزه بسیج ادارات ورامین ظهر دوشنبه با حضور سید جمال جلیلی سرپرست فرمانداری ورامین در فرمانداری ورامین برگزار شد.

سید جمال جلیلی در این نشست از آحاد مردم و مسئولان خواست اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و گفت: تمامی افراد چه به عنوان انتخاب شونده، مردم و تمامی مسئولان به عنوان برگزار کننده انتخابات باید رعایت اخلاق انتخاباتی را به عنوان اولویت خود قرار دهند .

وی افزود: امروز ایران اسلامی به برکت استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمامی عرصه های علمی، فناوری، الکترونیک، پزشکی، توان دفاعی و فرهنگی به پیشرفتهای مهمی دست یافته و دشمنان هیچ گاه نمی توانند این پیشرفتها را تحمل کنند و تلاش دارند تا از راه های مختلف نظام را دچار چالش کنند.

امروز همه مسئولان وظیفه دارند زمینه مشارکت گسترده آحاد مردم در انتخابات را فراهم کنند

سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین عنوان داشت: امروز همه مسئولان وظیفه دارند تا با فراهم کردن بستر خدمت رسانی به مردم، زمینه مشارکت گستره آحاد مردم در انتخابات را به گونه ای فراهم کنند که در روز 24 خرداد همه مردم در پای صندوقهای رأی حاضر شوند .

وی ادامه داد: دشمن تلاش دارد تا با سنگ اندازی و اشاعه نا امیدی، مانع از برگزاری انتخابات شوند و یا حضور مردم را کمرنگ کنند و با ایجاد اخلال در زمان برگزاری انتخابات و حاشیه سازی نظام را با مشکل مواجه سازند.

جلیلی تصریح کرد: یکی از مهمترین عرصه هایی که دشمنان تلاش دارند با استفاده از آن به این نظام الهی لطمه وارد کنند، انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی است و برای این امر برنامه ریزی جامعی صورت داده اند .

وی اضافه کرد: حضور گسترده مردم در انتخابات مطالبه به حق مقام معظم رهبری است و همه وظیفه دارند تا در راستای محقق شدن این خواسته تلاش کنند و حماسه سیاسی مورد نظر ایشان را پدید آورند .

این مسئول از بسیجیان خواست تا با رعایت اصل بی طرفی، ممانعت از حیف و میل اموال عمومی و جلوگیری از جدالهای احتمالی، فضای مناسبی را برای حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم کنند.