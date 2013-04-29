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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۲۹

والیبال باشگاههای آسیا - تهران

رده بندی 13 تیم شرکت کننده مشخص شد

رده بندی 13 تیم شرکت کننده مشخص شد

بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا با قهرمانی تیم کاله و نهایی شدن رده بندی 12 تیم دیگر شرکت کننده در این رقابتها به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا با حضور 13 تیم از یکشنبه گذشته به میزبانی تهران و در سالن 12 هزار نفری آزادی آغاز شد. در آخرین دیدار این دوره از مسابقات تیم کاله مقابل نماینده قطر به پیروزی دست یافت و برای نخستین بار قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد. ضمن اینکه به خاطر این قهرمانی موفق به کسب سهمیه مسابقات جهانی برزیل هم شد. رده بندی نهایی 13 تیم شرکت کننده در بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا به شرح زیر است:

1- کاله ایران
2 - الریان قطر
3- تایوان پاورز چین تایپه
4- لیونینگ چین
5- آلماتی قزاقستان
6- تیودا ژاپن
7- گاز عراق
8- گاز هند
9- سهام عمان
10 - منتخب ازبکستان
11- العین عمارت
12- بوشریه لبنان
13- منتخب مالدیو

 

 

کد مطلب 2043386

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