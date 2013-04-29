8800 لیتر سوخت قاچاق در پارس جنوبی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خدابخش نيکنام از از کاهش وقوع سرقت و تصادفات در فروردين ماه سال جاري در منطقه پارس جنوبي استان بوشهر خبر داد.

وی با اعلام اين خبر اظهار داشت: با تلاش ماموران انتظامي منطقه ويژه پارس جنوبي در فروردين ماه امسال شاهد کاهش 17 درصدي تعداد وقوع سرقت وافزايش 40 درصدي تعداد کشف سرقت نسبت به مدت مشابه در سال قبل در اين منطقه بوده ايم.

فرمانده انتظامي ويژه پارس جنوبي گفت: در فروردين ماه سال جاري تعدادکل تصادفات در اين منطقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد کاهش يافته است.

نيکنام در پايان با تشکر از همکاري مردم با پليس، خواستار مشارکت بيشتر آنها به منظور افزايش امنيت منطقه شد و خاطرنشان کرد: در فروردين ماه امسال با تلاش ماموران اين فرماندهي، هشت هزار و 800 ليتر سوخت قاچاق کشف شده است.