به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی در حاشیه نشست دانشگاه تهران در جمع خبرگاران در پاسخ به اینکه رهبر انقلاب در جمع کارگران به شاخصه های رییس جمهور اشاره کردند، شما کدامیک از این شاخصه ها را در خود دیده اید که وارد این عرصه شده اید گفت: آنچه مهم است این است که وقتی ما در صحنه حضور پیدا می کنیم نسبت به سایر افرادی که اعلام حضور کردند سنجشی داشته باشیم واگر دیدیم می توانیم یک سرمایه افزوده ای بر این مسیر اضافه کنیم در این صحنه حضور پیدا کنیم.

وی افزود: این اتفاق افتاده و ما بررسی ها را انجام دادیم و دیدیم که اگر در این صحنه حضور پیدا کنیم می توانیم یک نگاه بانشاط که بین آرمانگرایی و واقع گرایی تلفیق ایجاد می کند را شکل دهیم و اگر این حرکت منجر به پیروزی نشد می توانیم این نگاه را ترویج دهیم.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: هر فردی ممکن است خصوصیات مثبت و منفی داشته باشد، ممکن است این خصوصیات صورت مناسبی بین ارباب هنر پیدا نکند اما آنچه مهم است این است که افراد مجموع شرایط و رویکردها را نگاه کنند و ببینند که حضورشان کمکی به کشور خواهد کرد یا نه، ما بررسی کردیم و متوجه شدیم که این حضور در مقایسه با سایرین می تواند کمک کننده باشد.

لنکرانی همچنین در واکنش به انتشار مصاحبه پدرش با رسانه های غربی گفت: من نمی دانم چرا موضوعات شخصی برخی کاندیداها آنقدر پررنگ می شود که به جای اینکه نقد هر محتوا و برنامه انجام شود برخی علاقه دارند به مسائل شخصی بپردازند.